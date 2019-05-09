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АО «РЭС» завершает восстановление благоустройства после проведения ремонтных работ

  • 09/05/2019, 08:00
На сегодняшний день подрядная организация под контролем специалистов АО «РЭС» уже выполнила работы по благоустройству территории на площади более 250 квадратных метров.

АО «РЭС» завершает восстановление благоустройства после проведения ремонтных работДля обеспечения качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей Новосибирской области в акционерном обществе «Региональные электрические сети» пристальное внимание уделяется реализации ремонтной программы. Работы на энергообъектах ведутся круглый год, в том числе и во время прохождения осенне-зимнего периода. Это необходимо для поддержания оборудования в исправном состоянии.

В процессе выполнения плановых или аварийно-восстановительных работ на кабельных линиях для обеспечения доступа к местам повреждения, как правило, требуется проведение земельных работ (раскопок). В зависимости от места проведения работ это приводит к нарушению твердых покрытий улиц, проездов, тротуаров или повреждению растительного покрова газонов.

Устранить подобные последствия в зимнее время невозможно. По существующей в климатических условиях Сибири технологии, благоустройство в местах разрытия после ремонта в период прохождения осенне-зимнего периода выполняется в виде обратной отсыпки (засыпка песка, укладка и уплотнение щебня) и бетонирования.

Поэтому с наступлением устойчиво тёплой погоды АО «РЭС» начаты работы по восстановлению благоустройства в местах проводившегося ранее ремонта кабельных линий электропередачи в городе Новосибирске.

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Приоритетными направлениями работ по благоустройству энергетики выбрали улицы и проезды в тех местах и районах города, где традиционно проводятся общественные мероприятия, приуроченные к майским праздникам.

Наряду с укладкой нарушенного асфальтобетонного покрытия магистральных проездов городского и местного значения, АО «РЭС» проводит восстановление:

  • внутриквартальных проездов;
  • тротуаров;
  • бордюрного камня;
  • тротуарной плитки.

Кроме того, после разрытий с целью ремонта в городских дворах и садово-парковых зонах восстанавливаются газоны с выравниванием плодородного слоя, подсыпкой растительного грунта и посевом семян трав.

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На сегодняшний день подрядная организация под контролем специалистов АО «РЭС» уже выполнила работы по благоустройству территории на площади более 250 квадратных метров. На различных участках восстановлены асфальтобетонное покрытие, газоны и бордюры в местах проведения общегородских и районных мероприятий в рамках майских праздников.

В целом, восстановление нарушенного благоустройства территории после ремонта кабельных линий проводится регулярно в течение теплого времени года, при этом выполнение работ всегда планируется в максимально сжатые сроки.

Фото: пресс-служба компании

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