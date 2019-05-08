Как удалить на Госуслугах учетную запись: все способы с пошаговой инструкцией

Появление и развитие такого продукта, как интернет, позволило людям сегодня выполнять огромное количество разных задач и действий. В России, многие процедуры, связанные с оформлением документации, различных пособий, выплат, загранпаспортов, производятся виртуально. Иногда у пользователя возникает необходимость по деактивации профиля в этой системе, а вот как удалить на Госуслугах запись, знает далеко не каждый. Давайте рассмотрим процедуру подробнее дальше, в статье.

Общая инструкция по удалению «учетки» на госпортале

Госуслуги – это удобный и многофункциональный сервис, позволяющий выполнять разные манипуляции. Пользователь за несколько минут сможет подать любое заявление или оплатить госпошлину со скидкой, зарезервировать талончик к врачу или уточнить информацию по пенсионным начислениям.

Удаление аккаунта на портале является одной из возможностей, доступных зарегистрированным пользователям. Структура сайта достаточно удобна и интуитивно понятна, чтобы выполнить все действия за короткое время. Для выполнения необходимых действий не потребуется предъявлять или отсылать дополнительные сведения, документы. Достаточно воспользоваться ранее установленным паролем от аккаунта. Итак, чтобы стереть все личные данные и удалить «учетку», потребуется выполнить простые действия:

Авторизоваться в системе и выбрать «Личный кабинет». Для этого, достаточно навести курсор на свое имя. На открывшейся страничке будут данные о пользователе и документах. Здесь же будут расположены «Данные и контакты». Необходимо выбрать эту ссылку. Перейти в «Настройки учетной записи», а потом, слева найти «Безопасность». Внизу представленного перечня будет раздел «Удалить учетную запись». Потребуется заново указать пароль и кликнуть по «Удалить».

На этом этапе еще существует возможность приостановить, а потом и отменить процесс. Если этого не сделать, то после подтверждения, данные будут удалены с госпортала. На почтовый ящик пользователя поступить соответствующее уведомление.

Можно ли удалить аккаунт в мобильном приложении через смартфон?

Мобильная версия Госуслуг весьма удобна и практически аналогична той, что действует на ПК. Данная возможность позволяет получить доступ в профиль на Госуслугах через смартфон. Удалить профиль через мобильное приложение нельзя. Это допускается лишь через телефон. Такое ограничение продиктовано требованиями безопасности. К примеру, если пользователь потерял свой мобильник, а злоумышленник его нашел, то недобросовестный гражданин сможет произвести массу разных действий на портале от имени владельца профиля. Впрочем, выход из ситуации тоже имеется.

Если удалить аккаунт на госпортале нужно, а доступа к функционалу через ПК нет, то самый простой вариант – это открыть сервис через веб-версию сайта. Для этого нужно воспользоваться встроенным в мобильнике браузером и выбрать в настройках «Полную версию». После этого, можно будет произвести все действия, направленные на удаление профиля и описанные ранее.

Можно ли удалить профиль, если доступа к «учетке» нет?

Когда отсутствует доступ к личному кабинету, например, пользователь забыл пароль, удалить профиль на Госуслугах не получится. Сначала нужно будет посетить МФЦ и предъявить там СНИЛС и паспорт. Документы позволят подтвердить личность, а потом, сотрудник МФЦ поможет удалить учетную запись с портала.

Такой вариант не очень удобен, поскольку может потребовать дополнительного времени на ожидание и очередь. В качестве альтернативного варианта можно рассмотреть возможность восстановления пароля через интернет с последующим удалением профиля уже самостоятельно.

Можно ли сначала восстановить данные после удаления и заново пройти регистрацию в системе?

По правилам пользования порталом, учетная запись на Госуслугах после удаления полностью стирается. Все сведения тоже удаляются, и восстановить информацию невозможно. Для пользования возможностями сайта сначала придется пройти процедуру регистрации и подтверждения личности повторно.

Важным моментом является то, что если аккаунт был удален, а потом снова зарегистрировано, то подтверждать личность, снова не требуется. Достаточно включить авторизацию по электронной подписи.

Стоит ли «удалять» учетку с Госуслуг?

Процесс удаления данных с Госуслуг достаточно простой, но сначала надо точно определиться, действительно ли стоит это делать. В дальнейшем, может потребоваться срочно получить какую-то услугу, но сделать это без подтвержденного на Госуслугах профиля, не получится. Придется тратить личное время и отправляться в нужное ведомство самостоятельно.

И последнее, в отсутствие «учетки», гражданин не сможет воспользоваться своим правом на оплату госпошлины со скидкой в 30%, что станет причиной возникновения дополнительных расходов.

Более подробная информация про госуслуги, читайте на этот сайте https://gosuslugi24.su