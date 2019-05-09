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У кого больше всего подписчиков в Инстаграме в России?

  • 09/05/2019, 15:20

Очень быстро набрала популярность социальная сеть Инстаграмм. Это связано с тем, что на своей странице пользователь может публиковать не просто сообщения и тексты, но и интересные фотоснимки, видео. Многие знаменитости имеют свои аккаунты, чтобы общаться с поклонниками, сообщать о планируемых выступлениях и просто поддерживать свой «звездный» статус. Начинающим пользователям может быть интересно, у кого больше всего подписчиков в Инстаграмме в России. В заметке представлена небольшая подборка наиболее популярных российских личностей в Инстаграме.

ТОП-10 популярных аккаунтов в Инстаграм

За рубежом есть немало известных и раскрученных аккаунтов. В десятку популярных вошли спортсмен Криштиану Роналду (157 млн. подписчиков), актриса и певица Селена Гомес (147 млн. подписчиков), актер Дуэйн Джонсон (134 млн. подписчиков), фотомодель Ким Кардашьян (130 млн. подписчиков) и другие звезды. В России тоже имеется такой список. Конечно, число фолловеров не слишком большое, но прирост аудитории наблюдается постоянно. Рассмотрим ТОП-10 российских знаменитостей, которые имеют свои аккаунты в Инстаграме.

1 место – Ольга Бузова (@buzova86) – 15 млн подписчиков

Популярная медийная личность активно занимается собственным пиаром. После ухода из программы «Дом-2», ведущая занялась пением, начала вести видеоблоги и открыла собственную ресторацию. Сегодня у девушки гастроли по всей стране, но отношение к звездной личности не вполне однозначное.

2 место – Хабиб Нурмагомедов (@khabib_nurmagomedov) – 13,8 млн подписчиков

Известный боец смешанного стиля занимает второе место по количеству подписчиков. В профиле спортсмен часто публикует фотоснимки, выкладывает информацию и советы по тренировкам, рекламирует бренды. По каждому посту набегает большое количество лайков.

3 место – Тимати (Black Star) (@timatiofficial ) – 13,6 млн фолловеров

В своих постах популярный репер рассказывает о занятиях бизнесом, публикует фото из путешествий и рассказывает о своей семье. Многие подписчики интересуются творчеством и хобби музыканта.

4 место – Ксения Бородина (@borodylia) – 12,5 млн фолловеров

Коллега Ольги Бузовой по «Дом-2» тоже ведет активную социальную жизнь. В своем профиле Ксения рассказывает о своей семье и ярких моментах из жизни, рекламирует косметику и товары для животных.

5 место – Павел Воля (@pavelvolyaofficial) – 11,8 млн фолловеров

Юморист публикует видео и фото со своих выступлений. Немало места занимает реклама собственной школы юмора, брендовой одежды. Очень редко знаменитость рассказывает о семье и личной жизни.

6 место – Настя Ивлеева (@_agentgirl) – 11,1 млн фолловеров

Интернет-блогер, более популярная в Youtube. Сегодня она – популярная телеведущая. Девушка не боится над собой посмеяться, поэтому у нее немало поклонников.

7 место – Вера Брежнева (@ververa) – 10,5 млн фолловеров

Известная певица использует профиль для размещения рабочих новостей. Поклонники могут просматривать фото с выступлений, показы и репетиции. Иногда знаменитость рассказывает о своей личной жизни.

8 место – Настасья Самбурская (@samburskaya) – 10 млн подписчиков

Популярность девушка получила после съемок в сериале «Универ». Девушка сегодня ведет активную жизнь, а в своем профиле рассказывает о различных мероприятиях, репетициях, личной жизни.

9 место – Егор Крид (@egorkreed) – 9,8 млн подписчиков

Молодой человек прославился как певец, автор песен и владелец аккаунтов в соцсетях с большим числом подписчиков. Крид постоянно выкладывает видео и фото с репетиций и выступлений. Делает репосты со смешного контента.

10 место – Анастасия Квитко (@anastasiya_kvitko) – 9,5 млн подписчиков

Основное достоинство девушки – это ее формы, увеличенные до больших размеров. Эти параметры притягивают массу подписчиков, поэтому, модель входит в десятку популярных личностей Инстаграм.

Есть и другие популярные аккаунты в Инстаграм, но аудитория у них уже в разы меньше. Впрочем, в России это направление только начинает развиваться и вполне возможно, что в ближайшем будущем картина кардинально изменится.

Более подробно про инстаграм читайте на этом сайте https://instagram-wiki.ru

Источник фото: www.pexels.com

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