АО «Завод «Экран» лоббирует льготы для индустриальных парков

16 декабря Минэкономразвития Новосибирской области опубликовано извещение о приеме заявок от управляющих компаний промпарков на предоставление им субсидий из регионального бюджета, сообщили в пресс-службе РАТМ Холдинга. Отмечается, что подобный конкурс проводится уже не в первый раз, одним из обязательных условий субсидирования является наличие доли Новосибирской области в структуре уставного капитала – более 10%. При этом преференций для частных промышленных парков не предусмотрено.

— Кроме того, средства, направляемые браунфилдами на текущий и капитальный ремонт, не учитываются как инвестиции – это же не реконструкция или строительство, — констатировал генеральный директор АО «Завод «Экран» Александр Журавлев. — То есть, и мы несем затраты на улучшение, развитие инфраструктуры как гринфилды, но не имеем никакой господдержки как инвесторы ни по одной из профильных программ.

На встрече предложили переосмыслить опыт других субъектов РФ, где для управляющих компаний и резидентов индустриальных парков действуют компенсационные механизмы и налоговые привилегии, что доказало свою эффективность. Например, в Челябинской области на один рубль льгот для резидентов приходится восемь рублей, выплаченных ими в региональный бюджет.

— Если подкрепить статус резидента какими-то преимуществами, то предприятия, чьи мощности размещены в периметре промпарков, будут стремиться получить его, в том числе, «обелять» отчетность, отказываясь от «серых» схем, — убежден Александр Журавлев.

24 января заместитель генерального директора по развитию и GR АО «Завод «Экран» Егор Казанцев примет участие в Общероссийском совещании «Нормативное регулирование индустриальных парков в РФ», проводимом АИП России совместно с Минпромторгом РФ, на котором рассмотрят предложения и законодательные инициативы по нефинансовой поддержке промпарков, вопросы совершенствования действующего законодательства. По приглашению Андрея Гончарова, 29 января представитель «ЭКРАНА», обобщив итоги совещания, а также экспертные мнения специалистов промпарков «Новосиб» и «Труд», расскажет на коллегии областного Минпромторга об актуальных инструментах стимулирования парковых проектов на региональном уровне.

Браунфилд «ЭКРАН» – первый частный промпарк Новосибирской области, аккредитованный в Минпромторге РФ, сертифицирован в 2016 году. Управляющая компания индустриального парка – АО «Завод «Экран» – в 2017 году стала членом Ассоциации индустриальных парков.

В настоящее время АО «Завод «Экран» участвует в создании индустриальных парков на промплощадках предприятий РАТМ Холдинга – ПАО «Ростовский оптико-механический завод» (Ярославская область), АО «Катайский насосный завод» (Курганская область), а также на базе арендованного имущественного комплекса ОАО «Сибэлектротерм» (Новосибирская область).

Фото: пресс-служба РАТМ Холдинга