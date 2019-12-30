ФТС увеличила сумму таможенных банковских гарантий Банку «Левобережный»

Банк «Левобережный» не только успешно прошел очередную проверку и подтвердил свою надежность, но и увеличил максимальную сумму всех одновременно действующих таможенных банковских гарантий на 7,4% до 877 520 тыс. рублей, а также максимальную сумму одной таможенной банковской гарантии на 7,4% до 175 504 тыс. рублей. Изменения в реестр вносятся на основании данных, предоставляемых банками в ФТС.

Банк «Левобережный» с 2009 года входит в число банков, имеющих право выступать гарантом перед Федеральной таможенной службой по уплате таможенных платежей, выдавая соответствующие гарантии российским экспортерам и импортерам.

Банковская гарантия выполнения обязательств предприятия перед таможенными органами – это выгодная альтернатива денежному покрытию, позволяющая экспортерам и импортерам ускорить процесс таможенного оформления товаров, снять требования таможенного органа о немедленном внесении платежей при импорте товара, не замораживать на счетах таможенных органов денежные средства.

Подробную информацию о таможенных и других гарантиях Банка «Левобережный» (ПАО) можно узнать в офисах банка и по телефону единой справочной службы 8-800-3333-555.

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Фото: пресс-служба банка