В Новосибирской области утверждена новая программа цифровой трансформации

Новая госпрограмма нацелена на решение пяти задач. Среди них – развитие устойчивой и безопасной инфраструктуры, цифровизация сфер госуправления, внедрение IT-технологий в приоритетные социальные и экономические отрасли, развитие отечественных цифровых технологий и создание условий для подготовки ИТ-кадров, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Программа рассчитана на 5 лет, до 2025 года. Реализация программы позволит достичь значимых результатов, включая 100% обеспечение населенных пунктов с жителями от 250 человек современными услугами связи, в том числе – услугами сотовой связи и широкополосного мобильного доступа к сети Интернет; увеличение более чем в 5 раз числа пользователей сервиса «Мое здоровье», а также рост числа занятых в ИКТ-секторе цифровой индустрии. В 2020 году финансирование программы составит 3,1 млрд рублей, почти половина этих средств будет направлена на развитие цифрового контура в здравоохранении, — отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов.

Определены и ключевые показатели и мероприятия по подготовке кадров для цифровой экономики.

По словам Анатолия Дюбанова, новая государственная программа продолжит развитие актуальных и важных для Новосибирской области проектов и направлений – обеспечение жителей отдаленных труднодоступных населенных пунктов доступом к связи, обеспечение информационной безопасности, развитие цифрового государственного управления, проект «Умный регион», разработка отечественных технологий и многое другое.

Государственная программа «Цифровая трансформация Новосибирской области» была утверждена на заседании правительства региона.

Фото: пресс-служба регионального правительства