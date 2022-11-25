Рекламодателям

Аппарат для микротоковой терапии — красота, которая не требует жертв

  • 25/11/2022, 14:21
Красота в любом возрасте без операций, болезненных манипуляций и длительных периодов реабилитации существует. Более того, она не требует больших денежных вложений и даёт быстрый, а самое главное устойчивый результат. Речь идёт о салонных процедурах, выполненных при помощи аппарата для микротоковой терапии.

Разновидности аппаратов и сферы применения

На сегодняшний день существует невероятное количество моделей, способных выполнять процедуры с использованием микротоковой терапии от самых разных производителей. Сложность этих агрегатов также варьируется от самых простых до настоящих косметологических комбайнов. Качественный аппарат для микротоков может:

  • восстановить увядающую кожу;
  • ликвидировать угревую сыпь;
  • вылечить рубцы от постакне;
  • убрать пигментацию с лица и тела;
  • остановить алопецию и запустить рост волос;
  • избавить даже от выраженных морщин.

Такие устройства успешно борются с целлюлитом, запускают лимфодренаж, снимают мышечные спазмы, делают идеальными контуры тела и овал лица. Таким образом, хорошее устройство для МТТ способно настоящие чудеса.

Какие купить аппараты для микротоковой терапии?

Для того чтобы бьюти-устройство помогало достигать нужного результата, важно микротоки купить для лица в специализированном и проверенном магазине. Вот несколько моделей, на которые можно обратить внимание:

  1. Аппарат микротоковой терапии и гальваники. Микротоки AU-8403. Стимулирует мышцы лица, подходит для глубокого очищения кожи, подтягивает овал, устраняет отёки и мешки под глазами.
  2. Многофункциональный аппарат для гидропилинга 7в1. ProFacial F7. Включает в себя 7 взаимодополняющих передовых технологий: воздушную кисть, мультиполярный RF-лифтинг, охлаждающую криопробу, микротоки, LED-маску для лица, ультразвуковой фонофорез и вакуумный гидропилинг.
  3. Аппарат KIM8 BIO+ с лазерным липолизом. Сильные стороны устройства — радиоволной термолифтинг, вакуумный массаж, RF-лифтинг, ультразвуковая кавитация, холодный лазерный липолиз. Корректирует руки, спину, ягодицы, бока, живот, наружную и внутреннюю поверхность бёдер, колени, зону «галифе».
  4. Аппарат Profacial H2 с водородным и гидропилингом. Мощная кислородная машина для лица. Проводит гидромикродермабразию, крио терапию, водородный и вакуумный пилинг, микротоковую терапию и многое другое.
  5. Аппарат BM-02 5в1. С помощью устройства просто и удобно осуществлять процедуры по лицу и телу: вакуум с Биполярным RF, BIO микротоки, RF лифтинг триполярный для лица и тела, кавитация, RF-лифтинг мультиполярный для тела, крио молоточек.

Для того чтобы приобрести высококлассный косметологический комбайн важно пользоваться услугами специализированного магазина с хорошей репутацией. В противном случае нет никакой гарантии, что уплаченные за товар деньги действительно окупятся.

Где купить аппарат для микротоковой терапии?

KosmoDom — одна из ведущих компаний, поставляющих мебель и оборудование для индустрии красоты с 2015 года. В ассортименте только оригинальные модели, которые закупаются напрямую от производителя. Именно по этой причине цены на продукции компании не кусаются, а гарантийное обслуживание осуществляется оперативно и в полном объёме.

Отсюда следует логичный вывод. Чтобы микротоки аппарат купить выгодно и впоследствии не испытывать мучений от необходимости часто его ремонтировать, интернет-магазин kosmo-dom.ru — наиболее оптимальный вариант. Широкий выбор и гуманное ценообразование не оставит равнодушным даже самого искушённого покупателя.

Фото с сайта рекламодателя.

Реклама. Рекламодатель: ИП Деркач Сергей Николаевич

256

Рубрики :

Регионы: Регион не задан

Теги : Теги не заданы


Спецоперация на Украине

Спецоперация — не повод прекращать депутатскую деятельность
24/11/22 14:08
Участникам спецоперации «посодействуют» с ипотекой
23/11/22 12:59
О влиянии частичной мобилизации на рынок труда рассказывает эксперт
23/11/22 10:15

Актуальный разговор

урожай

«Сибагро» вернул в оборот более 20 тысяч гектаров заброшенных земель

Как агропредприятие получает в Сибири урожайность на уровне Черноземья, рассказал Infopro54 первый заместитель председателя правления по растениеводству холдинга «Сибагро» Сергей Мамонов.
Все материалы
Лента новостей

На «мусорные» концессии в Новосибирске заявилась компания, связанная с собственником «Руссоли»

25/11/2022, 16:11

Торговые площади «преемник» «Универсама» обещает сохранить

25/11/2022, 15:30

Новосибирская область дополнительно получит из федерального бюджета 6,5 млрд рублей

25/11/2022, 14:56

Весной в Новосибирске пройдет «Первый сибирский ИТ-саммит»

25/11/2022, 13:26
Популярное

Xiaomi объявила о начале продаж ноутбука RedmiBook 15 в России

25/11/2022, 14:53

Январскую пенсию выплатят в декабре

25/11/2022, 13:17

На территории Новосибирской области насчитали более 300 незаконных свалок мусора

25/11/2022, 12:35

Новости компаний

Банк Уралсиб запустил платежный сервис торгового эквайринга для смартфонов

25/11/2022, 10:24

Банк «Левобережный» принял участие в награждении победителей областного этапа Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект 2022 года»

24/11/2022, 17:51

ВТБ выдал более 200 млрд рублей по ипотеке с господдержкой

24/11/2022, 14:24

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Ноябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска