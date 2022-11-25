Аппарат для микротоковой терапии — красота, которая не требует жертв

Разновидности аппаратов и сферы применения

На сегодняшний день существует невероятное количество моделей, способных выполнять процедуры с использованием микротоковой терапии от самых разных производителей. Сложность этих агрегатов также варьируется от самых простых до настоящих косметологических комбайнов. Качественный аппарат для микротоков может:

восстановить увядающую кожу;

ликвидировать угревую сыпь;

вылечить рубцы от постакне;

убрать пигментацию с лица и тела;

остановить алопецию и запустить рост волос;

избавить даже от выраженных морщин.

Такие устройства успешно борются с целлюлитом, запускают лимфодренаж, снимают мышечные спазмы, делают идеальными контуры тела и овал лица. Таким образом, хорошее устройство для МТТ способно настоящие чудеса.

Какие купить аппараты для микротоковой терапии?

Для того чтобы бьюти-устройство помогало достигать нужного результата, важно микротоки купить для лица в специализированном и проверенном магазине. Вот несколько моделей, на которые можно обратить внимание:

Аппарат микротоковой терапии и гальваники. Микротоки AU-8403. Стимулирует мышцы лица, подходит для глубокого очищения кожи, подтягивает овал, устраняет отёки и мешки под глазами. Многофункциональный аппарат для гидропилинга 7в1. ProFacial F7. Включает в себя 7 взаимодополняющих передовых технологий: воздушную кисть, мультиполярный RF-лифтинг, охлаждающую криопробу, микротоки, LED-маску для лица, ультразвуковой фонофорез и вакуумный гидропилинг. Аппарат KIM8 BIO+ с лазерным липолизом. Сильные стороны устройства — радиоволной термолифтинг, вакуумный массаж, RF-лифтинг, ультразвуковая кавитация, холодный лазерный липолиз. Корректирует руки, спину, ягодицы, бока, живот, наружную и внутреннюю поверхность бёдер, колени, зону «галифе». Аппарат Profacial H2 с водородным и гидропилингом. Мощная кислородная машина для лица. Проводит гидромикродермабразию, крио терапию, водородный и вакуумный пилинг, микротоковую терапию и многое другое. Аппарат BM-02 5в1. С помощью устройства просто и удобно осуществлять процедуры по лицу и телу: вакуум с Биполярным RF, BIO микротоки, RF лифтинг триполярный для лица и тела, кавитация, RF-лифтинг мультиполярный для тела, крио молоточек.

Для того чтобы приобрести высококлассный косметологический комбайн важно пользоваться услугами специализированного магазина с хорошей репутацией. В противном случае нет никакой гарантии, что уплаченные за товар деньги действительно окупятся.

Где купить аппарат для микротоковой терапии?

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