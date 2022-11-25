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Весной в Новосибирске пройдет «Первый сибирский ИТ-саммит»

  • 25/11/2022, 13:26
бизнес-мероприятие
Запланированы деловые мероприятия и выставка самых актуальных разработок и технологий ИТ-отрасли.

Стартовала подготовка к проведению масштабного события — «ПЕРВОГО СИБИРСКОГО ИТ-САММИТА». Он состоится в марте 2023 года на площадке МВК «Новосибирский Экспоцентр» в Новосибирске. Мероприятие нацелено на объединение представителей ИТ-отрасли Сибирского федерального округа.

Новейшие решения и актуальные разработки будут продемонстрированы на общей площади более 7000 метров. Экспозиция представит все направления развития информационных технологий. Для размещения стендов небольших ИТ-компаний и стартапов проработаны доступные условия участия.
В работе саммита предусмотрена двухдневная деловая программа. Организация тематических секций определена с максимальным охватом существующих направлений информационных технологий.
Саммит примет на своей площадке представителей органов власти и регуляторов, профильные ассоциации и бизнес-сообщества, разработчиков и интеграторов со всей Сибири, также мероприятие будет интересно посетителям из различных отраслей бизнеса — как небольшим компаниям, так и корпоративным представителям.

Организаторы приглашают профессиональные объединения и ассоциации регионов Сибирского федерального округа подключиться к участию и стать причастными к созданию уникального события высокотехнологичной Сибири.
Подробная информация, проект деловой программы и условия участия размещены на сайте саммита.
Новости подготовки саммита будут транслироваться в телеграм-канал.

Возраст: 18+

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Рубрики : Бизнес Технологии

Регионы: Сибирь

Теги : технологии ИТ-саммит ИТ бизнес-мероприятие


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