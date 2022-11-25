Xiaomi объявила о начале продаж ноутбука RedmiBook 15 в России

На своем официальном сайте в России компания Xiaomi объявила о начале продаж ноутбука RedmiBook 15. Компьютер работает под управлением операционной системы Microsoft Windows 11 Home. На выбор покупателю предлагаются два варианта: устройство на базе процессора Intel Core i3-1115G4 с 8/256 ГБ памяти, которое стоит почти 40 тыс. рублей, и модель с Intel Core i5-11320H и 8/512 ГБ памяти, которую оценили в почти 50 тыс. рублей.

Ноутбук оборудован экраном на 15,6 дюймов. Матрица обеспечивает разрешение 1920 х 1080 пикселей. За автономную работу отвечает аккумуляторная батарея емкостью 46 Вт•ч.

RedmiBook 15 весит 1,8 килограмма при толщине корпуса 19,9 мм. Лэптоп оснащен адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5, а также портами USB 2.0 и USB 3.2, HDMI 1.4 и аудиоразъемом на 3,5 мм.

Ранее редакция сообщала, что cпрос на iPhone резко снизился, чем спровоцировал падение цен на мобильные устройства от Apple.

Фото с официального сайта Xiaomi