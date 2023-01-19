Аппарат для сушки гель-лака разрушает ДНК и провоцирует онкологию

В ходе исследования ученые облучили три различных типа человеческих клеток лучами ламп для сушки маникюра. Всего 20 минут под УФ светом хватило для того, чтобы погибли 30% клеток. А после трех последовательных сеансов облучения, по 20 минут каждый, погибли 70% клеток.

Данное исследование ученых Калифорнийского университета было опубликовано в журнале Nature Communications, пишет ИА RuNews24.ru.

В своих опытах исследователи использовали основные клетки эпидермиса человека, фибробласты человека — соединительную ткань, вырабатывающую коллаген, и эмбриональные клетки мыши. Ультрафиолетовые лучи ламп для сушки ногтей вызвали не только гибель клеток, но и мутации, предшествующие раку. Также излучение сушилок повредило митохондрии в клетках и цепочки ДНК.

Отмечается, что повреждения, полученные ДНК, не поддаются восстановлению, что, в свою очередь, приводит к мутациям. А повреждение митохондрий в коже также скажется на жизни клеток и может привести к осложнениям и болезням кожи.

В процессе изучения пациентов с раком кожи, ученые выявили такие же изменения в тканях и ДНК, которые произошли при облучении клеток под воздействием ламп для сушки маникюра.

На основе полученных знаний исследователи пришли к неутешительным выводам, что на первый взгляд совершенно безобидная косметическая процедура представляет серьёзный риск для здоровья миллионов людей по всему миру, а любители красивых и прочных ногтей даже не догадываются о возможной опасности, которая подстерегает их в салоне красоты.

Чтобы до конца разобраться, какое количество таких процедур с ногтями в год начинают представлять реальную опасность для здоровья кожи, учёные намерены проводить дополнительные исследования.

В настоящее же время авторы исследования очень рекомендуют все, кто часто обращается в салоны за красивыми ногтями, хорошо подумать, стоит ли подвергать свое здоровье такому риску.

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