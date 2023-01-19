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Park Café в Первомайском сквере все-таки придется снести

  • 19/01/2023, 14:38
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Park Café в Первомайском сквере снесут
Апелляция не согласовала право собственности мэрии на объект, а также выплату возмещения построившей кафе компании.

Летом 2022 года мэрия Новосибирска обратилась в арбитражный суд к компании ООО «Антрацит», в собственности которой находится здание, расположенное в Первомайском сквере. В нем находятся рестораны Park Café и «Перчини». Муниципалитет пытался добиться права собственности на построенное здание площадью 984 кв метра. Ответчик направил отзыв по иску, отметив, что при признании права собственности истца на самовольную постройку, истец должен возместить лицу, осуществившему ее постройку, т.е. ответчику, расходы на возведение постройки в размере, определенном судом. В суде представители ответчика заявили, что заинтересованы в сохранении спорного объекта.

Мэрия подумает, что делать с Park Café после получения решения суда

Тем не менее в ноябре 2022 года суд первой инстанции отказал мэрии в иске, отметив, что постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 15.08.2021 данный объект определен к сносу  силами ответчика, решение суда вступило в законную силу и не исполнено. То есть суд уже восстановил право истца.

—  Спорный объект является самовольной постройкой, поскольку возведенное здание прежде всего не соответствует установленному виду разрешенного использования земельного участка и градостроительному регламенту территориальной зоны. При рассмотрении настоящего иска данные обстоятельства не изменились и не установлены арбитражным судом, изложенное является достаточным основанием для отказа в удовлетворении иска мэрии о признании права собственности на спорный объект самовольной постройки, — говорится в материалах суда. —  Кроме того, в ходе рассмотрения дела истцом не представлено доказательств … что на день обращения в суд постройка соответствует необходимым установленным требованиям, и сохранение постройки не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Сегодня решение суда первой инстанции поддержала апелляция.

Договор аренды земельного участка в Первомайском сквере для размещения нестационарного объекта был заключен между мэрией города Новосибирска и ООО «Антрацит» в декабре 2017 года. Он должен был действовать до декабря 2023. Однако, ответчик переоборудовал размещённый им нестационарный объект в объект капитального строительства, говорится в материалах суда. Мэрия через суд потребовала снести объект.

Park Café популярно у новосибирцев и гостей города. После появления информации о возможном сносе кафе в соцсетях и СМИ было много обращений к муниципалитету с просьбами позволить объекту работать в этой локации. При этом, в сентябре 2020-го в Первомайском сквере демонтировали бар-кафе «Аквариум». Сейчас на территории парка работает кафе бар Sabai Bar и ресторан быстрого питания Carl’s Jr. Напомним, рядом со сквером находится улица Ленина, где в настоящее время расположено много разнообразных кафе и баров.

 

Ранее редакция рассказывала о планах мэрии по реконструкции Первомайского сквера. Все торговые павильоны с территории Первомайского сквера планировалось убрать, так как они не вписываются в концепцию развития этой зеленой зоны.

Фото редакции

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Первомайский сквер кафе Новосибирска Park Cafe


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