Более миллиарда человек в мире могут потерять слух из-за громкой музыки

Более миллиарда подростков и молодых взрослых потенциально могут оглохнуть из-за использования наушников или посещения мест с громкой музыкой, пишет издание «№ +1» со ссылкой на BMJ Global Health. На основе опубликованных ранее исследований ученые пришли к выводу, что 24% подростков и молодых взрослых слушают музыку громче рекомендованного порога, а 48% рискуют слухом при посещении концертов и других музыкальных мероприятий.

Спровоцировать потерю слуха может не только громкость, но и частота и продолжительность воздействия звуков. Так допустимый уровень шума, связанного с развлечениями и прослушиванием музыки, обычно рассчитывают на основе пределов воздействия профессионального шума (это около 80-85 децибел в течение 40 часов в неделю). При этом порог продолжительности допустимого воздействия зависит от интенсивности звука: например, допустимое время воздействия шума 92 децибел составляет 2,5 часа, а для звука в 101 децибел — всего 19 минут. Обычно люди слушают музыку в наушниках на громкости между 75 до 105 децибел, в клубах или барах уровень звука колеблется от 104 до 112 децибел, а на концертах и того больше.

По данным ВОЗ, 1,5 миллиарда человек по всему миру имеют проблемы со слухом в той или иной степени, а более 430 миллионов человек страдают от полной его потери. Отмечается, что одной из причин, по которой количество случаев потери слуха у детей постоянно растет, может быть частое небезопасное прослушивание музыки.

Оценочное число подростков и молодых взрослых, которые могут подвергаться риску потери слуха из-за добровольного нарушения принципов безопасного прослушивания, по сведениям ученых, колеблется от 0,67 до 1,35 миллиарда человек.

Специалисты подчеркивают общественную значимость таких результатов и призывают власти всех стран уделить особое внимание профилактике потери слуха и продвижению безопасных принципов прослушивания.

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