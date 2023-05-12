Арбитражный суд отказал «Новосибирскому картонно-бумажному комбинату» в допуске к конкурсу по мусорной концессии

Арбитражный суд Новосибирской области отказал «Новосибирскому картонно-бумажному комбинату» (НКБК) в допуске к конкурсу по мусорной концессии.

— В удовлетворении заявленных требований отказать, — говорится в решении суда.

Напомним, конкурс по поиску инвестора для строительства Правобережного мусороперерабатывающего комплекса стартовал 13 октября 2022 года. Заявки на участие в нем направили три организации: муниципальное унитарное предприятие «Спецавтохозяйство», АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» и ООО «Орбита» (Оренбург).

Как пишет главный редактор и директор Информационно аналитического агентства «Центр деловой жизни» (ЦДЖ) Андрей Кузнецов, конкурсная комиссия при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области отказала комбинату в участии, ссылаясь на то, что обращение с отходами — непрофильная сфера для предприятия. Руководство комбината обратилось в Новосибирское УФАС России с жалобой на действия организатора торгов, настаивая на том, что переработка макулатуры для НКБК — профильная сфера деятельности. Однако, в условиях конкурса прописано также требование к опыту управления полигоном. Его у НКБК — нет. На время рассмотрения жалобы, конкурс был приостановлен.

К концу января ФАС пришла к выводу, что заявку НКБК отклонили правомерно. Тогда представители комбината обратились в суд. 4 мая Арбитражный суд Новосибирской области признал решение конкурсной комиссии законным.

— Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции, — говорится в решении Арбитражного суда.

В случае, если комбинат не станет обжаловать решение Арбитражного суда, в начале июня МинЖКХ сможет завершить конкурсную процедуру, определив победителем «САХ» или «Орбиту». В противном случае — конкурсная процедура может затянуться и поставить под вопрос планы властей начать освоение площадки в нынешнем году с тем, чтобы в 2025 году ввести объект в эксплуатацию, пишет Андрей Кузнецов.

Напомним, первая концессия на строительство новых мусороперерабатывающих комплексов вместо старых полигонов была заключена областным правительством в 2016 году с компанией «Экология-Новосибирск», впоследствии перешедшей под контроль Группы «ВИС». До 2022 года соглашение оставалось неработающим документом и, в конечном счёте, было расторгнуто. Функции регоператора по обращению с отходами перешли от «Экологии-Новосибирск» к «САХ». В рамках новой конкурсной процедуры концессию разделили на две (Правобережный и Левобережный объекты).

Правобережный и Левобережный комплексы должны быть построены за 36 месяцев, срок действия концессионного соглашения — 25 лет. Проектная мощность объектов на уровне 330 тыс. тонн в год каждый, объем инвестиций концессионера должен составить по 3,48 млрд руб. Строить Правобережный комплекс будут в Раздольненском сельсовете Новосибирского района. Левобережный мусороперерабатывающий комплекс — возле Верх-Тулы.

В апреле МинЖКХ подвело итоги конкурса по созданию Левобережного объекта — победа досталась «САХ». Концессионное соглашение должно быть подписано в течение 90 дней, далее начнется проектирование и подготовка площадки под строительство.

По публикации Информационно аналитического агентства «Центр деловой жизни» (ЦДЖ).

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