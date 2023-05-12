«Медтранс» закупит 43 новых легковых автомобиля

Для ГБУ Новосибирской области «Медтранс» будут закуплены 43 новых легковых автомобиля. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно документации, средняя цена одного автомобиля — 813 тысяч рублей. Это должны быть моноприводные седаны с механической коробкой передач. Объем двигателя — от 1500 до 2000 кубических сантиметров. Тип двигателя — бензиновый, посадочных мест — 5. Автомобили должны быть 2023 года выпуска.

Все авто должны быть переданы заказчику до 30 сентября 2023 года.

Цена контракта — 34,9 млн рублей. Источник финансирования — средства бюджетных учреждений 2023 года.

По данным регионального Минздрава, ГБУ Новосибирской области «Медтранс» обеспечивает автомобилями скорую помощь, больницы и поликлиники правобережья Новосибирска (левый берег обслуживает предприятие под названием «Медтранс-3»). Автопарк предприятия на 20 января 2023 года составлял 320 машин.

Ранее редакция сообщала, что Минтруда закупит 17 автомобилей для многодетных семей.