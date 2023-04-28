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Хилокский полигон в Новосибирске закроют в течение ближайших двух лет

  • 28/04/2023, 12:26
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Хилокский полигон в Новосибирске закроют в течение ближайших двух лет
После открытия нового, построенного по концессии.

Благодаря реализации концессионного соглашения о строительстве нового Левобережного комплекса по переработке отходов, Хилокский полигон, находящийся в границах Новосибирска, будет закрыт в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

«Спецавтохозяйство» заключит мусорную концессию на левобережный полигон

«Спецавтохозяйство» получило концессию на левобережный мусорный полигон

Городской мусор будет поступать на новый полигон, который построит МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство». Компания выиграла тендер в апреле. Согласно результатам конкурса, объект должен быть построен в течение 24 месяцев после подписания концессионного соглашения между министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.

—  Подписание соглашения планируется в мае текущего года, после этого концессионер начнет проектирование и строительство объекта. Комплекс будет построен на основе современных требований к экологический безопасности и нацелен на максимальное извлечение полезных материалов из твердых коммунальных отходов, — сообщил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов.

Победитель конкурса МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» взял на себя обязательства по переработке 78% отходов на комплексе, поясняет пресс-служба правительства региона. На предприятии будет четыре участка. В закрытых помещениях будет вестись 100%-ная сортировка отходов, поступающих на комплекс. Органические отходы будут перерабатываться на участке компостирования. Отдельно будет работать площадка для крупногабаритного и строительного мусора. Только 22% отходов будут размещаться на участке захоронения. После ввода в эксплуатацию нового комплекса Хилокский полигон будет закрыт.

 

Напомним, граждане, проживающие рядом с Хилокским рынком, полигоном ТКО «Левобережный» и кладбищем «Клещихинское» неоднократно жаловались на экологическую обстановку на жилмассиве. 

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : Хилокский полигон правительство Новосибирской области переработка отходов Андрей Травников


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