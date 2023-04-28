Хилокский полигон в Новосибирске закроют в течение ближайших двух лет

Благодаря реализации концессионного соглашения о строительстве нового Левобережного комплекса по переработке отходов, Хилокский полигон, находящийся в границах Новосибирска, будет закрыт в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

— Подписание соглашения планируется в мае текущего года, после этого концессионер начнет проектирование и строительство объекта. Комплекс будет построен на основе современных требований к экологический безопасности и нацелен на максимальное извлечение полезных материалов из твердых коммунальных отходов, — сообщил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов.

Городской мусор будет поступать на новый полигон, который построит МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство». Компания выиграла тендер в апреле. Согласно результатам конкурса, объект должен быть построен в течение 24 месяцев после подписания концессионного соглашения между министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.

Победитель конкурса МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» взял на себя обязательства по переработке 78% отходов на комплексе, поясняет пресс-служба правительства региона. На предприятии будет четыре участка. В закрытых помещениях будет вестись 100%-ная сортировка отходов, поступающих на комплекс. Органические отходы будут перерабатываться на участке компостирования. Отдельно будет работать площадка для крупногабаритного и строительного мусора. Только 22% отходов будут размещаться на участке захоронения. После ввода в эксплуатацию нового комплекса Хилокский полигон будет закрыт.

Напомним, граждане, проживающие рядом с Хилокским рынком, полигоном ТКО «Левобережный» и кладбищем «Клещихинское» неоднократно жаловались на экологическую обстановку на жилмассиве.