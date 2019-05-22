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Арбитражный суд ЗСО подтвердил наличие картельного сговора при госзакупках лекарств

Таким образом, лекарственный картель на 437 аукционах подтвержден тремя судебными инстанциями.
  • 22/05/2019, 18:10
Арбитражный суд ЗСО подтвердил наличие картельного сговора при госзакупках лекарств

— Принятые в пользу Новосибирского УФАС России судебные акты арбитражных судов всех трех инстанций имеют большое положительное значение. По факту выявленного картельного соглашения, повлекшего извлечение дохода в особо крупном размере, следственными органами Новосибирской области было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 178 Уголовного кодекса РФ, которое в настоящее время передано на рассмотрение в суд, — отметила заместитель руководителя Новосибирского УФАС России Наталья Камнева.

По ее словам, 22 мая 2019 года Арбитражный суд Западно-Сибирского округа поддержал решение Новосибирского УФАС России о признании ООО «Компания ФИТО» и ООО «Терра» нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Тем самым оставив без изменения решения Арбитражного суда Новосибирской области от 21 ноября 2018 года и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 6 февраля 2019 года.

Напомним, Новосибирское УФАС России признала ООО «Компания ФИТО» и ООО «Терра» нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», путем заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цены на 437 аукционах в электронной форме на организацию поставки лекарственных средств, медицинских изделий, пищевых продуктов (послеоперационное питание) и оказание услуг по перевозке лекарственных средств для нужд ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России.

Фото: pixabay.com, автор- jarmoluk

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