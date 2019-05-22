Инфраструктура вокруг ЛДС подорожала до 7,8 млрд рублей

— Подготовка шести ключевых объектов вокруг нового здания ледового дворца спорта начнется в этом году. Речь идет о развязке на площади Лыщинского, расширении дамбы Октябрьского моста, строительстве плоскостной развязки вокруг дамбы, станции метро «Спортивная», ливневой канализации и благоустройстве территории, — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, презентуя проект развития транспортной инфраструктуры вокруг ЛДС на VIII Международном сибирском транспортном форуме.

Локоть уточнил, что из-за большой площади поверхности территории вокруг ЛДС придется строить не только ливневую канализацию, чтобы обеспечить сток воды, но и очистные сооружения.

— Сбрасывать эти стоки прямо в Обь нельзя, тем более рядом с Центральным пляжем. Их нужно очищать и выводить за пределы данной территории в районе железнодорожного моста, — добавил он.

На площади Лыщинского схематично движение транспорта меняться не будет. После анализа ситуации было решено отказаться от строительства дороги в нескольких уровнях, так как это потребовало бы использования большей площади на развороты, заезды и радиусы. В итоге предложена модернизация плоскостной схемы.

Спецификой станции метро «Спортивная» будет использование двухъярусных эскалаторов, так как она размещена высоко над уровнем земли и одноярусные эскалаторы для обеспечения перемещения пассажиров на такой уровень будут стоить слишком дорого. Глава города пояснил, что при разработке ПСД объекта был применен еще ряд технических приемов для удешевления его стоимости.

Первоначально стоимость работ по инфраструктуре вокруг ЛДС оценивалась в 6 млрд рублей. После уточнений сумма выросла до 7,8 млрд. Локоть подчеркнул, что все цифры подвергались серьезной ревизии.

— Мы подошли к объявлению тендеров по дорожным работам, через несколько месяцев выйдем на тендер по станции метро «Спортивная». Уже появились желающие участвовать в ее строительстве. Это хорошо, так как создает конкурентные условия реального выполнения работ с хорошим качеством и экономией средств на торгах, — говорит мэр. — По благоустройству, ливневке и т.д. также будут объявляться тендеры, так как все эти объекты будут реализовываться за счет бюджетных средств.

ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске

В начале недели были подведены итоги конкурса по выбору подрядчика на выполнение работ по строительству объекта «Многофункциональная ледовая арена по». Тендер выиграло ООО «Элинальфа» (Москва), которое стало единственным участником тендера. Его заявка была признана соответствующей всем требованиям. Начальная стоимость контракта составляла 5,76 млрд рублей. Источник финансирования — средства областного бюджета Новосибирской области и федеральный бюджет.

Согласно документации торгов, победитель должен приступить к выполнению работ не позднее 7 дней со дня заключения контракта. Срок окончания выполнения работ — до 15 декабря 2021 года. В начале 2023 года в Новосибирске пройдет Молодежный чемпионат мира по хоккею.

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