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«Ситилинк» начал использовать терминалы с технологией распознавания голоса

Возможности голосовой биометрии упрощают покупателям взаимодействие с каталогом интернет-магазина в процессе поиска товаров.
  • 22/05/2019, 17:31
«Ситилинк» начал использовать терминалы с технологией распознавания голоса

Электронный дискаунтер «Ситилинк» запустил распознавание речи для голосового поиска товаров и оформления заказов на терминалах. Воспользоваться новой функцией на основе технологии speech-to-text можно во всех магазинах сети в Новосибирске, сообщили в пресс-службе компании.

Возможности голосовой биометрии упрощают покупателям взаимодействие с каталогом интернет-магазина в процессе поиска товаров, что увеличивает пропускную способность торговой точки и повышает скорость обслуживания.

— Пользователям больше не нужно запоминать как, например, правильно пишется Xiaomi — терминал поймет голосовую команду «Телефон Ксяоми» или «Сяоми. Для этого в терминал «встроены» современное оборудование и технологии, — отмечает Михаил Замыцкий, директор по развитию «Ситилинк».

Отмечается, что для реализации проекта компания заключила соглашение на использование сервиса Yandex SpeechKit, что позволяет «Ситилинк» в режиме реального времени применять возможности интеллектуальных систем по распознаванию и синтезу речи. «Ситилинк» осуществил интеграцию платформенного (PaaS) решения Yandex SpeechKit с веб-сервисами интернет-магазина citilink.ru, доступного с терминала.

— Для лучшего качества распознавания речи используются большие массивы данных из сервисов и приложений «Яндекса». В систему также встроен детектор голосовой активности, который следит за появлением во входящем звуковом потоке человеческого голоса, остальные звуки игнорируются, — уточнили в пресс-службе.

В будущем компания планирует расширить использование сервисов «Яндекс.Облака» — в частности, для создания голосового помощника.

Фото: пресс-служба компании

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