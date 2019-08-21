Аренда квартир подешевела в Первомайском районе Новосибирска

Средняя стоимость ежемесячной аренды однокомнатной квартиры год к году снизилась только в Первомайском районе Новосибирска — почти на 7% до 11 тыс. руб. в месяц. В остальных районах города расценки либо выросли, либо не изменились. К таким выводам пришли специалисты сайта по подбору недвижимости N1.RU.

Отмечается, что средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры по всем районам города сейчас составляет 15,6 тыс. руб. в месяц, средней двушки — 20,7 тыс. руб., трёшки — 26,4 тыс. руб. Изменение средних цен в этих сегментах не превысило 1%.

— Средние расценки на аренду по городу за год практически не выросли. Исключение — Советский и Дзержинский районы, — отмечает руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва. — Вероятно, повышение цен здесь вызвано приближением нового учебного года, которое сильно подстёгивает спрос со стороны студентов особенно в Советском районе.

Аналитики подчеркнули, что число объявлений об аренде жилья за год подскочило почти на 40%. В лидерах по приросту — Кировский, Ленинский и Октябрьский районы, где рост числа по однокомнатным квартирам к уровню прошлого года доходит до 80%. Скачок арендного жилья на рынке может быть связан с ипотечным бумом в последние несколько лет, связанный, кроме низких ипотечных ставок, еще и с тем, что платёж по ипотеке может быть заметно ниже, чем при аренде.

Фото: pixabay.com, автор- mastersenaiper