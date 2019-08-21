За три года число киосков на улицах Новосибирска выросло на 27%. По данным 2ГИС, их количество на сегодняшний день составляет 2 986 штук. Это на 627 киосков и павильонов больше, чем в 2016 году.

Отмечается, что всего за три года (с июня 2016 по июнь 2019) число киосков в 15 российских городах-миллионниках выросло на 31%. Самую впечатляющую динамику показали Волгоград (76%), Воронеж (48%), Екатеринбург (47%), Уфа (41%) и Казань (38%). Самая низкая динамика в Перми (16%), Санкт-Петербурге (13%) и Омске (10%). При этом, подчеркивается, что рост зафиксирован во всех российских миллионниках.

Специализация у самых востребованных киосков в разных городах отличается. В Москве и Санкт-Петербурге, а также в Уфе, Челябинске и Нижнем Новгороде преобладают киоски с прессой и другой печатной продукцией. В южных миллионниках страны — Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Воронеже — лидируют киоски с фастфудом. Екатеринбург, Новосибирск и Пермь привыкли покупать в киосках овощи и фрукты. Сибиряки в Омске и Красноярске приходят в киоски за мороженым. А Казань и Самара предпочитают покупать в киосках простую питьевую воду.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru