В Новосибирской области проверят пункты приема металлолома

Правоохранительным структурам региона поручено организовать массовые проверки пунктов, занимающихся сбором и переработкой металлолома, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Вопрос был поставлен на заседании комиссии антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Новосибирской области в связи с трагическим случаем 16 августа в Кировском районе Новосибирска, когда при распиле снаряда на одном из пунктов металлолома погиб мужчина, а также в связи с обращением к председателю антитеррористической комиссии мэрии г. Новосибирска. Помимо обнаружения опасных боеприпасов, в отдельных пунктах приема металлов было найдено и муниципальное имущество.

Глава региона Андрей Травников поручил ГУ МВД России по Новосибирской области и Управлению Росгвардии до конца сентября провести рейды по выявлению на пунктах приема металлолома боеприпасов и их составных частей. В свою очередь, командованием 41 общевойсковой армии при проведении учебных стрельб на полигонах Новосибирского гарнизона будет обеспечено оцепление – вплоть до окончания очистки территории полигона от невзорвавшихся боеприпасов и других взрывоопасных предметов.

Кроме того, региональному минпромторгу в рамках своих полномочий поручено провести проверки пунктов приема металлолома на предмет законности их деятельности, в том числе по приему боеприпасов и составных частей различного состояния и степени опасности. При необходимости, будет решаться вопрос о лишении соответствующих предпринимателей лицензии.

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