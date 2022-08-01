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Аренда офиса build-to-suit

  • 01/08/2022, 18:03
Пандемия и экономические проблемы существенно повлияли на рынок офисной недвижимости. Широкое распространение получил гибридный формат работы.

Арендаторы стараются уменьшить арендуемые площади. С другой стороны, возросли их требования к качеству и гибкости офисных пространств. Сегодня бизнес заинтересован в комфортных условиях договора аренды офиса в БЦ СПб или МСК, способности быстро менять арендуемую площадь и численность сотрудников, возможности оптимизации занимаемого пространства. В трендах современное инженерное оснащение объекта, энергосбережение, экологичность помещений и качественный сервис.

Девелоперы офисной недвижимости не могли не учесть все изменения, коснувшиеся бизнеса. Развитие российского рынка следует общемировым тенденциям. На рынке офисов все большим спросом стали пользоваться их новые форматы: коворкинги, гибкие офисы, «build-to-suit».

Название формата «build-to-suit» переводится как «построить так, чтобы подошло». Что касается офисной недвижимости, это означает подбор или строительство, а также оснащение объекта под запросы определенной компании.

В России распространение получило строительство типового бизнес-центра с последующим поиском клиентов для покупки или аренды его площадей. В этом случае для строительных компаний всегда есть определенный риск, особенно в условиях роста вакантности офисов.

Формат «build-to-suit» позволяет избежать этих проблем. Строительство ведется под конкретного заказчика с учетом его требований и особенностей бизнеса. Как правило, строительство или реконструкция объекта ведутся за счет компании застройщика по согласованному с клиентом техническому заданию. Клиент заранее подписывает с застройщиком договор аренды. Срок договора составляет от 3 до 10 лет, в среднем 5 лет. Оплата осуществляется равномерными ежемесячными платежами. Заключение долгосрочного договора аренды офиса в бизнес-центре позволяет исполнителю полностью окупить свои затраты и получить прибыль.

В отличие от классического офиса формат «build-to-suit» может не требовать инвестиций от заказчика. Офис полностью оборудован, оснащен мебелью и техникой. Исполнитель впоследствии берет на себя роль управляющего объектом и осуществляет эксплуатацию, ремонт и обслуживание здания.

Персонал компании арендатора въезжает в готовые помещения и может сразу приступить к выполнению своих обязанностей. Вместе с тем это не просто сервисный офис, а корпоративное пространство, где учтены все нюансы бизнеса компании и потребности ее сотрудников. При составлении технического задания исполнитель и клиент тщательно обговаривают архитектурные и инженерные решения, планировку помещений, зонирование пространств, количество и размещение рабочих мест, особенности брендирования офиса и его меблировки. Таким образом, заказчик получает в срок полностью адаптированный под его нужды офис по цене сопоставимой со стоимостью аренды обычного сервисного офиса.

Формат «build-to-suit» интересен стабильным компаниям, понимающим перспективы своей работы на ближайшие три года минимум. Штат таких компаний должен составлять от 70 человек с тенденцией роста численности. При этом компания не желает заниматься строительством и эксплуатацией офиса, доверяя эту работу профессионалам. Аналитики прогнозируют систематизацию и стандартизацию нового формата «build-to-suit» на российском рынке в ближайшие годы. После чего он будет серьезно конкурировать с другими офисными концепциями.

Фото с сайта Airportcity St.Petersburg

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