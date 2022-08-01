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Суд смягчил меру пресечения экс-заместителю прокурора региона

  • 01/08/2022, 18:03
Автор:
новости Новосибирска
Алексея Турбина отпустили под домашний арест.

Апелляционным постановлением Новосибирского областного суда бывший заместитель прокурора Новосибирской области Андрей Турбин будет ожидать окончания расследования дела о взяточничестве под домашним арестом. 1 августа ему смягчили меру пресечения, сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента в Новосибирской области.

— Турбину запрещено общаться с фигурантами дела, покидать квартиру, пользоваться средствами связи (в том числе интернетом и телефоном), отправлять почтовую корреспонденцию, — говорится в сообщении.

При этом апелляционная жалоба защитника Владимира Фалилеева оставлена без удовлетворения. Меру пресечения в отношении бывшего прокурора региона суд не изменил – он останется под стражей до середины октября.

Напомним, что Владимир Фалилеев и его бывший заместитель Андрей Турбин проходят подозреваемыми по уголовному делу о получении взяток и в настоящее время содержатся под стражей.

Фото pixabay.com — Inactive_account_ID_249

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : уголовное дело суд прокурор взятка апелляционная жалоба


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