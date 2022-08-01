В области нашли еще 1,3 млрд для расселения ветхого и аварийного жилья

Правительством региона 1 августа утверждены изменения в региональную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы. На реализацию программы выделена дополнительная сумма в размере 1 млрд 290 млн руб. Источник финансирования — средства областного бюджета, сообщила пресс-служба правительства региона.

— Средства позволят добиться выполнения установленных показателей по переселению жителей региона из аварийного жилья в установленные сроки, — доложил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов на заседании.

Средства будут направлены на расселения граждан в населенных пунктах, участвующих в реализации региональной программы переселения: г. Новосибирск, г. Искитим, г. Болотное, г. Куйбышев, г. Татарск, г. Чулым, Ташаринский сельсовет Мошковского района, Барышевский сельсовет Новосибирского района.

Как пояснили в региональном министерстве ЖКХ и энергетики, на 2023 год Минстроем России Новосибирской области доведены целевые показатели реализации регионального проекта (нарастающим итогом с 2019 года): 106,91 тыс. кв. м расселенного аварийного жилищного фонда; 5,95 тыс. человек, расселенных из аварийного жилищного фонда. Для выполнения этих целевых показателей с учетом изменения средней рыночной стоимости приобретения (строительства) одного квадратного метра жилья принято решение о выделении дополнительного финансирования.

Напомним, на ускоренное расселение ветхого и аварийного жилья в 2021 году в регион поступило 700 млн рублей, в 2022-2023 годах в регион на эти цели должно было прийти еще 2,4 млрд рублей, которые необходимо освоить в прописанные в федеральной программе сроки. Ключевой проблемой в реализации программы застройщики называли низкую выкупную стоимость квадратного метра.

Новосибирская область участвует в федеральной программе по ускоренному расселению ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. По данным МинЖКХ, в целом по программе до 2023 года в регионе предстоит расселить 55 тысяч квадратных метров жилья или 3 тысячи жителей. Основной аварийный фонд расположен в Новосибирске (30 тысяч квадратных метров) и Искитиме. В среднем в год аварийными в области признаются от 20 до 45 тысяч «квадратов». На финансирование ускоренной программы в регионе всего заложены 4,4 млрд рублей, из них 491 млн (11%) — средства муниципальных образований. В перечне домов, попадающих под действие программы, были включены 208 домов в районах области и 44 — в Новосибирске. Ранее сообщалось, что всего предстоит расселить дома общей площадью 106,9 тысячи квадратных метров, где проживают около 7 тысяч человек.

Ранее редакция сообщала, что правительство региона готово заплатить застройщикам больше за квадратные метры по госпрограммам.