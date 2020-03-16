Аренда офисов в бизнес-парк «Комсити»

Бизнес-парк «Комсити» станет одним из выгодных вариантов съема при условии, если нужна аренда офисов на Киевском шоссе. Это относительно новое здание с удобным месторасположением и выгодными условиями, поэтому многие бизнесмены, как начинающие, так и опытные, решают арендовать в нем квадратные метры.

Почему стоит снимать офис в Comcity

Этот бизнеспарк, расположенный в Москве, занимает общую площадь 430 тысяч м2, а находится он на благоустроенной территории в 45 гектар.

Возводится объект в несколько этапов. Первый называется «Альфа» и он уже готов – его площадь 185 тысяч м2. Второй этап возведения получил наименование «Браво» и на данный момент он на стадии проектирования. Он будет занимать 90 тысяч м2.

В этом офисном комплексе собственники предлагают арендовать помещения класса «А». Они доступны как с отделкой, так и без нее. Во втором случае все уже готово к проведению ремонтных работ, а в первом — можно заезжать и сразу начинать работать.

Территория «Комсити» благоустроена: здесь много зеленых насаждений, фонтанов и лавочек, поэтому и сотрудникам, и посетителям паркам будет где отдохнуть или просто погулять по красивой местности.

Кроме этого, не стоит переживать за свою безопасность или комфорт в здании. так, проектировщики предусмотрели современную систему безопасности, которая предполагает установку видеонаблюдения снаружи и внутри центра. В здании также установлена эффективная система пожаротушения, в случае возгорания или задымления оповестят об этом система дымоудаления и противопожарная сигнализация.

В Comcity есть вместительная подземная парковка, которая может принять более 1500 автомобилей.

Факторы, влияющие на стоимость аренды в БП

Прежде, чем решить снимать офисное помещение или нет здесь, нужно определить: вы его будет искать самостоятельно или обратитесь к специалистам. В первом случае вам самостоятельно придется прозванивать понравившиеся варианты, но при этом платит посредникам комиссию не нужно. Во втором — придется заплатить, но при этом ваше время будет сэкономлено.

Кроме этого, стоимость съема зависит от:

площади, необходимой под бизнес;

наличия или отсутствия отделки;

этажа;

паркинга;

развитая инфраструктура;

удобный проезд и пр.

Все эти аспекты прямо влияют на конечную сумму арендной платы.

Выгодное расположение объекта – важное преимущество

Новый офисный бизнес-парк расположен в дер. Румянцево, Киевское шоссе, д.6., стр. 1. Найти его несложно, т.к. он находится на территории Новой Москвы, откуда до МКАД всего 2 км. Рядом расположены удобные транспортные развязки.

Главное преимущество БП – близкое расположение к аэропорту Внуково, которое составляет 8 км. Пробок здесь нет, т.к. внедрен принцип противотока основному движению.

В пешей доступности от Comcity находится станция метро «Румянцево» — всего 350 м, поэтому доехать до пункта назначения будет несложно. Кроме этого, наземный общественный транспорт здесь также ходит.

Более подробно о доступных офисных помещениях можно узнать, если перейти на сайт https://arenda-ofisa.caos.ru/.