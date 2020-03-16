Участок автодороги «Иртыш» отремонтируют по-новой технологии.

В районе г. Татарска на 30-километровом участке автодороги Р-254 «Иртыш» в этом году выполнят устройство тонкослойного покрытия с использованием асфальтобетонной смеси SMA-11 в соответствии с новым ГОСТ Р 58401.2-2019, сообщили в пресс-службе ОАО «Новосибирскавтодор».

Отмечается, что между ОАО «Новосибирскавтодор» и ФКУ «Сибуправтодор» заключен государственный контракт на выполнение работ по устройству защитных слоев на автомобильной дороге Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск на участке км 988+000 — км 1018+000.

Проектом предусмотрено выполнение работ по фрезерованию существующего асфальтобетонного покрытия на глубину 3 см с последующим устройством защитного слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси SMA-11 на битумном вяжущем марки PG 70-40, толщиной 3 см.

Главный геодезист ОАО «Новосибирскавтодор» Денис Гура отметил, что при подготовке проекта было выполнено мобильное сканирование существующего покрытия, на основании полученных данных составлена 3D модель покрытия и продольный профиль с увязкой к стандартам ровности, составлена ведомость объемов работ, и эта 3D модель будет использована при проведении фрезерования и укладки тонкослойного покрытия с использованием 3D комплексов фрезеровании и укладки асфальтобетона.

Главный технолог ОАО «Новосибирскавтодор» Дмитрий Слюнько уточнил, что марка вяжущего материала, используемого для приготовления асфальтобетонной смеси определена по ГОСТ 58400.1-2019.

— В расчётах был учтен температурный диапазон эксплуатации в сочетании транспортной нагрузкой, что позволяет говорить о повышении устойчивости покрытия к колееобразованию в летний период и трещинообразованию в зимний. Благодаря применению технологии устройства тонкослойного покрытия производительность работ значительно выше, чем при устройстве слоев толщиной 5 см, что позволит выполнить работы по устройству нового покрытия на участке протяженностью 30 км в течении строительного сезона, — отметил Дмитрий Слюнько.

Кроме того, асфальт, образовавшийся в результате фрезерования, будет использован повторно для укрепления обочин. На ремонтируемом участке нанесут горизонтальную дорожную разметку с использованием термопластика и холодного пластика. Работы на объекте начнутся при положительных температурах воздуха и завершатся до конца лета.

Фото предоставлено пресс-службой компании