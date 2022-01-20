Аренда выделенного сервера за рубежом — выгодно или нет?

Выделенные виртуальные машины обычно арендуют люди, которые занимаются онлайн-бизнесом и не хотят потерять деньги из-за сбоев в работе сайта. Также подобные услуги заказывают из-за проблем с техподдержкой, резервным копированием данных и при желании защититься от происков конкурентов. Чаще всего за арендой сервера, обращаются — разработчики интернет-порталов, которые работают с 1С и различными вычислительными программами. Выделенные виртуальные машины обычно арендуют люди, которые занимаются онлайн-бизнесом и не хотят потерять деньги из-за сбоев в работе сайта. Также подобные услуги заказывают из-за проблем с техподдержкой, резервным копированием данных и при желании защититься от происков конкурентов. Чаще всего за арендой сервера, обращаются — разработчики интернет-порталов, которые работают с 1С и различными вычислительными программами. Что такое виртуализация (т. е. виртуальные серверы) VDS (виртуальный выделенного типа сервер) — это услуга хостинга, при которой пользователю предоставляется виртуальный компьютер с полными правами администратора, которые позволяют установить на него любое ПО. Функционально виртуальный сервер схож с физическим. Преимущества VDS: Возможность оптимизации определенных ресурсов на предоставленными сервере. Увеличение безопасности данных. Возможность выбрать операционную систему, панель управления. Административных прав достаточно для изменений настроек сервера, к примеру, установки личных протоколов безопасности. Доступная цена. Наличие собственного IP-адреса для каждой виртуальной машины. Плюсов конечно больше чем минусов, но выделенные сервера тоже имеют свои недостатки. К примеру, вы не сможете самостоятельно устранить ошибку на виртуальной машине, вам придется обращаться в техподдержку для решения проблемы. Также у VDS нет доступа к ярду и файловой системе. Почему стоит взять в аренду выделенный сервер в Европе Размещение сервера в Европе включает в себя защиту вашего ПК и электросети, а также регулярное технического типа обслуживание оборудования. Арендуя выделенный сервер у надежного поставщика услуг, вы получаете полный спектр гарантий по защите данных. Зарубежные сервера используют инновационные компоненты и предоставляют возможности для быстрого резервного копирования, подключения к OVHcloud (vRack), защиту от DDoS, и удобные инструменты для администрирования.

Особенности аренды выделенного сервера за рубежом

Аренда за рубежом отличается от аренды в России.

Если вы купите подписку на пакет услуг в Европе, то получите:

Обслуживание на высшем уровне. У вас появится доступ к развивающейся инфраструктуре, которая построена на новом оборудовании ведущих вендоров. За рубежом все VDS работают по стандартам ISO 9001 и ISO 27001. Выгодные тарифные планы. Провайдеры, предоставляющие виртуальные сервера на долгий срок, часто предлагают много интересных тарифов. Есть предложения, от которых просто невозможно отказаться. К примеру, вы заказываете услугу, которая должна действовать три месяца, в итоге четвертый месяц, вам достается в подарок. Полная защита и новые технологии. Зарубежные компании используют межсетевые экраны, новые технологии шифровки и иные инструменты, которые обеспечивают идеальную защиту. В Европе меньше компаний, которые предоставляю сервера в аренду, но зато они имеют большой опыт в этой сфере и являются очень популярными. Из-за известности, они стараются полностью защитить данные своих клиентов. Для этого они эксплуатируют оборудование, которое отражает TCP/UDP-атаки типа DDoS. Полная доступность VDS. Параметр SLA (Service Level Agreement) для классических тарифов доходит до 99,5%, при потребности в уникальных решениях до 99,995%. Квалифицированная техническая поддержка. Если у вас появятся сбой на сервере, опытные специалисты за несколько часов решат проблему и ответят вам на русском языке, т.к большинство компаний нанимает сотрудников-полиглотов. Также вы можете рассчитывать на подробные консультации, если у вас возникнут вопросы, связанные с VDS. Функция экстренного отключения. Зарубежные компании предоставляют три способа, благодаря которым запускается экстренный режим: через ярлык на «Рабочем столе», по СМС или нажатием на аварийную клавишу. Аренда выделенного сервера за рубежом — это правильное решение, вам предоставят эффективные инструменты для выполнения вашей работы.

Есть ли минусы в такой аренде? Есть, но всего лишь один: скачки пинга (времени отклика от VDS) по сравнению с провайдерами из России. Но не переживайте, подобные задержки почти не сказываются на работе сервисов: если программное обеспечение или веб-сайт оптимизированы, время отклика у них возможно будет меньше, чем у тех, которые арендуют российский хостинг, а не иностранный. Плюс каналы в РФ слабо развиты, а зарубежные обеспечивают стабильную работу всех серверов.

Аренда VDS/VPS за рубежом — это выгодное решение для авантюристов, которые занимаются финансовыми операциями на биржах, владельцев крупных международных компаний и для бизнесменов с клиентской базой в Европе. Если вы решились арендовать виртуальную машину за рубежом, обращайтесь к нам. Вы получите не только вступительные бонусы в виде скидок, но и гарантию защиты ваших данных.