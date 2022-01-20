Рекламодателям

Аренда выделенного сервера за рубежом — выгодно или нет?

  • 20/01/2022, 22:48
Если вы хотите взять в аренду выделенный физический сервер за рубежом, то закажите услугу на проверенном сайте в интернете.
Выделенные виртуальные машины обычно арендуют люди, которые занимаются онлайн-бизнесом и не хотят потерять деньги из-за сбоев в работе сайта. Также подобные услуги заказывают из-за проблем с техподдержкой, резервным копированием данных и при желании защититься от происков конкурентов. Чаще всего за арендой сервера, обращаются — разработчики интернет-порталов, которые работают с 1С и различными вычислительными программами.

Что такое виртуализация (т. е. виртуальные серверы)

VDS (виртуальный выделенного типа сервер) — это услуга хостинга, при которой пользователю предоставляется виртуальный компьютер с полными правами администратора, которые позволяют установить на него любое ПО. Функционально виртуальный сервер схож с физическим. Преимущества VDS:

  1. Возможность оптимизации определенных ресурсов на предоставленными сервере.
  2. Увеличение безопасности данных.
  3. Возможность выбрать операционную систему, панель управления.
  4. Административных прав достаточно для изменений настроек сервера, к примеру, установки личных протоколов безопасности.
  5. Доступная цена.
  6. Наличие собственного IP-адреса для каждой виртуальной машины.

Плюсов конечно больше чем минусов, но выделенные сервера тоже имеют свои недостатки. К примеру, вы не сможете самостоятельно устранить ошибку на виртуальной машине, вам придется обращаться в техподдержку для решения проблемы. Также у VDS нет доступа к ярду и файловой системе.

Почему стоит взять в аренду выделенный сервер в Европе

Размещение сервера в Европе включает в себя защиту вашего ПК и электросети, а также регулярное технического типа обслуживание оборудования. Арендуя выделенный сервер у надежного поставщика услуг, вы получаете полный спектр гарантий по защите данных. Зарубежные сервера используют инновационные компоненты и предоставляют возможности для быстрого резервного копирования, подключения к OVHcloud (vRack), защиту от DDoS, и удобные инструменты для администрирования.

Особенности аренды выделенного сервера за рубежом

Аренда за рубежом отличается от аренды в России.
Если вы купите подписку на пакет услуг в Европе, то получите:

  1. Обслуживание на высшем уровне. У вас появится доступ к развивающейся инфраструктуре, которая построена на новом оборудовании ведущих вендоров. За рубежом все VDS работают по стандартам ISO 9001 и ISO 27001.
  2. Выгодные тарифные планы. Провайдеры, предоставляющие виртуальные сервера на долгий срок, часто предлагают много интересных тарифов. Есть предложения, от которых просто невозможно отказаться. К примеру, вы заказываете услугу, которая должна действовать три месяца, в итоге четвертый месяц, вам достается в подарок.
  3. Полная защита и новые технологии. Зарубежные компании используют межсетевые экраны, новые технологии шифровки и иные инструменты, которые обеспечивают идеальную защиту. В Европе меньше компаний, которые предоставляю сервера в аренду, но зато они имеют большой опыт в этой сфере и являются очень популярными. Из-за известности, они стараются полностью защитить данные своих клиентов. Для этого они эксплуатируют оборудование, которое отражает TCP/UDP-атаки типа DDoS.
  4. Полная доступность VDS. Параметр SLA (Service Level Agreement) для классических тарифов доходит до 99,5%, при потребности в уникальных решениях до 99,995%.
  5. Квалифицированная техническая поддержка. Если у вас появятся сбой на сервере, опытные специалисты за несколько часов решат проблему и ответят вам на русском языке, т.к большинство компаний нанимает сотрудников-полиглотов. Также вы можете рассчитывать на подробные консультации, если у вас возникнут вопросы, связанные с VDS.
  6. Функция экстренного отключения. Зарубежные компании предоставляют три способа, благодаря которым запускается экстренный режим: через ярлык на «Рабочем столе», по СМС или нажатием на аварийную клавишу. Аренда выделенного сервера за рубежом — это правильное решение, вам предоставят эффективные инструменты для выполнения вашей работы.

Есть ли минусы в такой аренде? Есть, но всего лишь один: скачки пинга (времени отклика от VDS) по сравнению с провайдерами из России. Но не переживайте, подобные задержки почти не сказываются на работе сервисов: если программное обеспечение или веб-сайт оптимизированы, время отклика у них возможно будет меньше, чем у тех, которые арендуют российский хостинг, а не иностранный. Плюс каналы в РФ слабо развиты, а зарубежные обеспечивают стабильную работу всех серверов.

Аренда VDS/VPS за рубежом — это выгодное решение для авантюристов, которые занимаются финансовыми операциями на биржах, владельцев крупных международных компаний и для бизнесменов с клиентской базой в Европе. Если вы решились арендовать виртуальную машину за рубежом, обращайтесь к нам. Вы получите не только вступительные бонусы в виде скидок, но и гарантию защиты ваших данных.

Фото с сайта pixabay.com

155

Рубрики :

Регионы: Регион не задан

Теги : Теги не заданы


0
0

Комментировать

пока нет комментариев
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

В Красноярске зафиксировали первые случаи «Омикрона»

17/01/2022, 14:13

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело в связи с крушением легкомоторного самолета «Аэропракт-22»

14/01/2022, 14:13

Экспорт меда из Сибири вырос вдвое

14/01/2022, 12:34

Актуальный разговор

Интервью

Местное самоуправление — в районы, мэров — в вертикаль

Все материалы
Лента новостей

Карта неприятных запахов Новосибирска пополнилась объектом в Верх-Туле

20/01/2022, 18:33

На складе компании в Купино произошел хлопок

20/01/2022, 18:20

В НИИТО выросло количество обращений со «спортивными» травмами

20/01/2022, 18:00

Девятый Транссибирский Арт-Фестиваль пройдет с 17 марта по 4 апреля

20/01/2022, 17:40
Популярное

Пенсии в России будут проиндексированы выше уровня инфляции

20/01/2022, 17:55

Instagram введет платную подписку

20/01/2022, 17:00

В России планируется введение обязательной маркировки домашних животных

20/01/2022, 15:49

В Новосибирске бродячие собаки напали на ребенка

20/01/2022, 13:57

За незаконное снятие копии с паспорта можно получить компенсацию

20/01/2022, 12:15

В России участились случаи похищения Telegram-каналов

20/01/2022, 11:21

Полный перечень малоизвестных льгот для россиян опубликовала Госдума

19/01/2022, 16:18
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Розничная продажа алкогольной продукции в Новосибирске. Проблемы и решения
27/12/21, 17:25

Новости компаний

Банк «Левобережный» ускорил процесс открытия расчетного счета для бизнеса

20/01/2022, 17:39

Группа ВТБ: в 2022 году темп роста цен на недвижимость снизится минимум втрое

20/01/2022, 14:30

ЭКСАР и Банк «Левобережный» договорились о совместной поддержке экспортеров

19/01/2022, 18:03

Россельхозбанк и правительство Новосибирской области обсудили вектор сотрудничества в 2022 году

19/01/2022, 17:33

Сможет ли введение QR-кода в общепите стабилизировать эпидемиологическую ситуацию?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

Около 3 тыс новосибирских компаний налоговая подозревает в махинациях с самозанятыми

Упадут ли цены на авто?

В Новосибирске начинается новая «война за тариф»?

Новосибирцы стали чаще обращаться за льготами по имущественным налогам

Эксперты прогнозируют рост производства конфет и печенья в России

Финансы

Новости Новосибирска

За полгода новосибирцы открыли 300 тысяч брокерских счетов

Средний размер займа в региональных ломбардах вырос на четверть

Новосибирский завод занял на облигационном рынке 160 млн рублей

В Россию вернутся двузначные ставки по ипотеке

Надбавка за сельский стаж сохранится при переезде в город

Политика

Новости Новосибирска

После реформы местного самоуправления муниципалитеты могут лишиться 28 полномочий

Отставки/назначения 2021 года

Спикер Заксобрания не скрывает, что хочет стать губернатором

Мэр уменьшил масштабы обысков в подведомственном департаменте

В земельном департаменте мэрии Новосибирска следователи что-то ищут

Недвижимость

Новости Новосибирска

Барнаульский застройщик получил еще один участок в Новосибирске

Новосибирцы собирают подписи против павильона перед вокзалом «Новосибирск-Главный»

Средний размер ипотечного кредита в Новосибирске в 2021 году вырос на 19%

В этом году Новосибирская область планирует предоставить около 800 квартир для детей-сирот

Суд отказал «Бруснике» в иске к мэрии Новосибирска

Технологии

В индустрии мобильной связи уже ведутся дискуссии о сетях 6G

В индустрии мобильной связи уже ведутся дискуссии о сетях 6G

Смотреть близко и далеко одновременно — реально

Инноваторы готовы избавить новосибирцев от неприятных запахов

Промышленные роботы пришли в Новосибирск

Первая партия инновационных термометров-пластырей поступит в муниципальные аптеки

Телекоммуникации

Новости компаний

МегаФон выяснил, в самолетах или поездах любят путешествовать новосибирцы

Метавселенная будет наследником мобильного интернета

Как Big Data и искусственный интеллект меняют нашу жизнь

Будущее рекламы за технологиями виртуальной реальности

Нейросеть смоделировала интервью с Уинстоном Черчиллем

Агропром

Новости Новосибирской области

Кто из новосибирских сельхозпроизводителей реально развивает мелиорацию на своих землях?

Минсельхоз России начал собирать заявки на льготный тариф для перевозки зерна

На новосибирский аграрный рынок зашел новый игрок

Фермеры скооперировались, чтобы продвигать свою продукцию в сети ритейлеров

Новосибирские ученые разрабатывают замену антибиотикам

Транспорт

Новости Новосибирска

Мэрия Новосибирска хочет изменить плату за проезд по муниципальным дорогам для тяжеловесов

На торги по отделке станции метро «Спортивная» заявился один участник

Стоимость обслуживания автомобилей в России в 2022 году вырастет примерно на 20%

Много ли на дорогах России автомобилей со скрученным пробегом?

Известный российский автомобильный блогер купил в Новосибирске кабриолет Marussia

Медицина

Новости Новосибирска

В НИИТО выросло количество обращений со «спортивными» травмами

Бактериофаготерапия и остеоонкология — новые направления работы новосибирского института

Минздрав России утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса

В коронавирусные стационары стали попадать новосибирцы, вовремя не прошедшие ревакцинацию

Жители Бердска собирают подписи за отставку главврача горбольницы

Авто

«УАЗ Пикап» стал самым популярным пикапом на авторынке в России в 2021 году

«УАЗ Пикап» стал самым популярным пикапом на авторынке в России в 2021 году

Упадут ли цены на авто?

В Новосибирске в 2021 году продажи автомобилей с пробегом выросли на 52,9%

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

Новосибирск вошел в топ-10 регионов по числу премиум-автомобилей

Туризм

Новости туризма

Ростуризм запустил пятый этап туристического кешбэка за поездки по стране

Чемпионаты по хоккею и волейболу дают Новосибирску редкий шанс для развития туризма

Горнолыжный курорт «Юрманка» планируют запустить к следующему зимнему сезону

Программу тур кешбэка продлили на 2022 год

Новогодние туры в Турцию подорожали в 2,2 раза

Общество

Новости Новосибирска

Карта неприятных запахов Новосибирска пополнилась объектом в Верх-Туле

На складе компании в Купино произошел хлопок

В НИИТО выросло количество обращений со «спортивными» травмами

Девятый Транссибирский Арт-Фестиваль пройдет с 17 марта по 4 апреля

Бактериофаготерапия и остеоонкология — новые направления работы новосибирского института

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Строительная «дочка» «ДОМ.РФ» выходит на рынок жилья в Новосибирске

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Январь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска