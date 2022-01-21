Доллары лучше покупать в пятницу

Валютный рынок, как и любой другой, развивается циклично: за снижением курса следует его рост. Цикличность связана с сезонностью, завершением любого финансового отчетного периода (квартала, полугодия, года) и необходимостью осуществления выплат по внешним долгам и расчетов за энергоносители, сообщила агентству «Прайм» профессор кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Майя Дубовик.

— Финансисты и аналитики выделяют такой временной маркер купли-продажи валюты, как вторая декада месяца, когда крупные компании вносят налоги в бюджет и реализуют валюту для выплаты заработной платы на предприятиях, — подчеркнула Дубовик.

Если же сузить горизонт планирования до одной недели, то, по мнению эксперта, станет очевидно, что в начале недели возобновляются межбанковские торги, что повышает курс «доллар/ рубль», который к середине недели достигает пика – оптимальное время продажи валюты.

— Во второй половине четверга и первой половине пятницы наблюдается снижение курса и это – лучшее время для покупки валюты, — убеждена специалист. Заканчиваются торги в пятницу повышением курса, поскольку банки страхуются от возможных неблагоприятных колебаний курса на выходных.

Выходные и праздничные дни – самое неблагоприятное время покупки валюты.

При покупке валюты, по мнению собеседницы агентства, следует принимать во внимание спред банка (разницу между покупкой и продажей), который надежная финансовая организация поддерживает на уровне не выше 2%, причем этот курс в течение дня обновляется несколько раз.