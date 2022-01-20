Мусорные пластиковые контейнеры

Цвет изделия может быть таким, чтобы подходил под жилой комплекс, придомовую или производственную территории. В нашем ассортименте так же есть мусорные баки с разным объемом, его обязательно нужно учитывать. В случаях, если контейнер будет слишком мал, то вывезти мусор не успеют, а если очень большой, то пищевые отходы (если такие есть) будут портиться и издавать неприятный запах.

Доступные объемы для заказа:

13,5 л;

25 л;

30 л;

50 л;

60 л;

65 л;

70 л;

80 л;

105 л;

120 л;

130 л;

180 л;

240 л;

360 л;

370 л;

660 л;

770 л;

1100 л.

Помимо емкости для сбора мусора и крышки мы можем предложить контейнера с дополнительными функциями:

педаль — дополнительный функционал, который позволяет всегда держать емкость закрытой и открывать только по надобности сброса отходов;

2-мя или 4-мя колесами — есть большие контейнера в которых автоматически в комплекте идут 4 колеса, но на некоторые средние (до 360 л.) есть комплектация двумя колесами. Такой способ крепления (на дно, которое ближе к задней стенке) позволяет сделать емкость мобильной и упрощают вывоз мусора.

крышка — она есть в большинстве контейнеров, но есть модели в которых эти самые крышки фиксируются, что позволяет закрыть мусор и предотвратить распространения запаха или мелкого мусора посредством ветра.

У нас на сайте представлены также емкости для сбора определенного мусора (напр. пластиковая емкость для сбора стекла) и так же сборные модели с секциями (напр. пластик, стекло, несортируемые отходы). Как правильно, каждое отделение окрашено определенным цветом, что позволяет быстро понять, что и в какую урну стоит опустить.

Мы рассказали о всех видах пластиковых контейнеров, которые представлены на нашем сайте на данный момент. Компания Металайн Груп на рынке уже более 8 лет, за это время мы работали с различными компаниями, отгрузили товары в разные точки России, благодаря этому у нас есть опыт и репутация, которой мы дорожим. Звоните нам или пишите — наш менеджер ответит на все вопросы и подберет Вам именно тот, товар, что будет соответствовать Вашему ТЗ (техническому заданию). Задача наших специалистов решить проблему клиента, поэтому можете прислать нам на почту цвета территории, чтобы подобрать мусорные ящики под созданный стиль