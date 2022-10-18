Арендуйте сейф по ценам прошлого года

Банковская ячейка удобна для хранения наличных денег, документов, предметов искусства и фамильных ценностей. Также ее можно использовать при заключении крупных сделок в качестве гарантии получения наличных от покупателя. Особенно важно позаботиться о сохранности ценностей, уезжая в командировку, путешествие или просто за город на выходные. Индивидуальные сейфовые ячейки в Банке «Левобережный» обеспечат полную неприкосновенность предметов хранения и конфиденциальность – в договоре аренды не указывается, что именно вы размещаете в сейфе.

Банковская ячейка или сейф – это металлический ящик, встроенный в один из бронированных шкафов, расположенных в хранилище (депозитарии). Они защищены бронированными дверями и стенами из железобетона толщиной в 1 метр. Помещение находится под круглосуточной охраной и видеонаблюдением.

Доступ к сейфу осуществляется в рабочие часы офиса банка. Для посещения сейфовой комнаты необходимо предоставить удостоверение личности и уникальный ключ от сейфа. Третьи лица (представители) дополнительно предъявляют оригинал доверенности.

Арендовать банковскую ячейку можно на срок от 1 дня. Стоимость зависит от размера сейфа и срока аренды. Чем меньше ячейка и чем больше срок пользования, тем дешевле обходится 1 день аренды.

Сейфовые комнаты располагаются на левом и правом берегу Новосибирска: на пр. К. Маркса, 23 и на ул. Кирова, 48. Найти свободную ячейку и рассчитать стоимость аренды можно на сайте Банка «Левобережный». Справки по телефону 8-800-3333-555.

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