В Новосибирске можно будет увидеть частичное солнечное затмение

Частичное солнечное затмение (ЧСЗ) произойдет в Новосибирске 25 октября при условии ясной погоды. Событие начнется вечером на закате коротких осенних суток.

— Сотрудники обсерватории «Вега» физического факультета Новосибирского государственного университета вместе с учениками Специализированного учебно-научного центра НГУ (СУНЦ НГУ), посещающими спецкурс «Введение в наблюдательную астрономию», начнут наблюдение за затмением в 16:30 в самой обсерватории на крыше лабораторного корпуса, а также в окрестностях Новосибирской области, где ожидается менее плотный облачный покров, — говорится в сообщении пресс-службы Новосибирского государственного университета (НГУ).

Самый часто задаваемый вопрос: «В чем смысл наблюдения затмений?». По словам Альфины Нестеренко, заведующей обсерваторией «Вега», солнце — это работающая «машина» по производству колоссального количества энергии. На Земле такой «машины» пока не создано, поскольку механизм переноса энергий не определен на 100%.

— Наблюдение и съемка затмений на высокоскоростные носители информации как раз и позволяет точно и подробно фиксировать изменения в зоне переноса энергий. То есть изучение природы этих процессов делает более вероятным создание подобной «машины», генерирующей очень много энергии безопасным образом, на Земле, — объяснила Альфия Нестеренко.

Максимум фазы затмения, наблюдаемой в Новосибирске, настанет около 18 часов, и тень Луны закроет Солнце на более чем 80%. Поскольку время наблюдений близко к закату Солнца, сотрудникам обсерватории удастся зафиксировать один контакт и максимум фазы ЧСЗ. А последний контакт — выход Солнца из тени Луны — будет в нашей местности уже после захода Солнца.

— Надеемся, что жители области не забыли яркое полное затмение 2008 года и будут использовать запасенные для тех наблюдений специальные очки или фильтры. Можно использовать и очки для сварочных работ, — добавила Нестеренко.

Фотографии частичного солнечного затмения, сделанные сотрудниками университета, будут опубликованы в течение нескольких дней после события в социальных сетях.