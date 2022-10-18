Рекламодателям

В Новосибирске можно будет увидеть частичное солнечное затмение

  • 18/10/2022, 18:12
частичное солнечное затмение в Новосибирске
Максимум фазы затмения настанет около 18 часов, тень Луны закроет Солнце более чем на 80%.

Частичное солнечное затмение (ЧСЗ) произойдет в Новосибирске 25 октября при условии ясной погоды. Событие начнется вечером на закате коротких осенних суток.

— Сотрудники обсерватории «Вега» физического факультета Новосибирского государственного университета вместе с учениками Специализированного учебно-научного центра НГУ (СУНЦ НГУ), посещающими спецкурс «Введение в наблюдательную астрономию», начнут наблюдение за затмением в 16:30 в самой обсерватории на крыше лабораторного корпуса, а также в окрестностях Новосибирской области, где ожидается менее плотный облачный покров, — говорится в сообщении пресс-службы Новосибирского государственного университета (НГУ).

Самый часто задаваемый вопрос: «В чем смысл наблюдения затмений?». По словам Альфины Нестеренко, заведующей обсерваторией «Вега», солнце — это работающая «машина» по производству колоссального количества энергии. На Земле такой «машины» пока не создано, поскольку механизм переноса энергий не определен на 100%.

—  Наблюдение и съемка затмений на высокоскоростные носители информации как раз и позволяет точно и подробно фиксировать изменения в зоне переноса энергий. То есть изучение природы этих процессов делает более вероятным создание подобной «машины», генерирующей очень много энергии безопасным образом, на Земле, — объяснила Альфия Нестеренко.

Максимум фазы затмения, наблюдаемой в Новосибирске, настанет около 18 часов, и тень Луны закроет Солнце на более чем 80%. Поскольку время наблюдений близко к закату Солнца, сотрудникам обсерватории удастся зафиксировать один контакт и максимум фазы ЧСЗ. А последний контакт — выход Солнца из тени Луны — будет в нашей местности уже после захода Солнца.

— Надеемся, что жители области не забыли яркое полное затмение 2008 года и будут использовать запасенные для тех наблюдений специальные очки или фильтры. Можно использовать и очки для сварочных работ, — добавила Нестеренко.

Фотографии частичного солнечного затмения, сделанные сотрудниками университета, будут опубликованы в течение нескольких дней после события в социальных сетях.

Фото: puxabay — Buddy_Nath

396

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : частичное солнечное затмение


Спецоперация на Украине

Помощь мобилизованным окажет мэрия Новосибирска
18/10/22 17:40
В Новосибирске подготовят кадровый резерв для агропрома на случай мобилизации
18/10/22 17:10
Сотрудники «Синергии» взяты под стражу за создание схемы по уклонению от мобилизации
18/10/22 13:35
цены на овощи

Аграриям рекомендуют переждать низкие цены на зерно и овощи

И использовать современные механизмы хранения урожая.
Читать статью >>
помощь мобилизованным

Помощь мобилизованным окажет мэрия Новосибирска

На эти цели в бюджете города резервируют 10 млн рублей.
Читать статью >>
частичная мобилизация

В Новосибирске подготовят кадровый резерв для агропрома на случай мобилизации

В центрах занятости будут больше готовить механизаторов и водителей.
Читать статью >>
интеллектуальная транспортная система

Первый этап создания интеллектуальной транспортной системы в регионе завершат в ноябре

На продолжение работ пока нет ни средств, ни необходимого оборудования.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Директор Новосибирского областного инновационного фонда Александр Николаенко

Из-за санкционного давления реальный сектор начал обращать внимание на российских инноваторов

Директор Новосибирского областного инновационного фонда Александр Николаенко — об «умности» и инновационности региона, а также поддержке инноваторов.
Все материалы
Лента новостей

Аграриям рекомендуют переждать низкие цены на зерно и овощи

18/10/2022, 18:50

Помощь мобилизованным окажет мэрия Новосибирска

18/10/2022, 17:40

В Новосибирске подготовят кадровый резерв для агропрома на случай мобилизации

18/10/2022, 17:10

Первый этап создания интеллектуальной транспортной системы в регионе завершат в ноябре

18/10/2022, 14:58
Популярное

Что несет с собой коридор затмений с 25 октября по 8 ноября

18/10/2022, 19:53

Zara может перейти к дружественной России стране

18/10/2022, 12:03

Hyundai рассмотрит возможность продажи завода в России

18/10/2022, 11:30

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Арендуйте сейф по ценам прошлого года

18/10/2022, 18:00

ВТБ: около 10% заемщиков оформляют ипотеку с целью инвестиций

18/10/2022, 17:47

В Сочи подвели итоги нацпроекта по повышению производительности: в числе лидеров новосибирский завод

18/10/2022, 15:55

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Октябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска