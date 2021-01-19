Арест Алексея Навального спровоцировал пикеты его сторонников

Накануне вечером стартовала серия одиночных пикетов сторонников Алексея Навального в Новосибирске. Так, в своих сообществах в соцсетях активисты запостили фото, где они стоят на площади Ленина с плакатами в поддержку политика. Поводом для протестных акций стало решение «выездного» суда об аресте политика на 30 суток, принятое после его возвращения из Германии на месте — в московском аэропорту Шереметьево. Здесь же были арестованы еще несколько сторонников оппозиционера.

Как рассказал руководитель новосибирского штаба Навального, депутат горсовета от коалиции «Новосибирск 2020» Сергей Бойко, находившийся в тот момент в аэропорту, сам арест и суд политика говорили о спонтанности действий силовиков. Вначале во Внуково, куда должен был приземлиться самолет с Навальным, мобилизовали непонятную толпу молодых людей, якобы фанатов одной из поп-певиц, уже по пути в аэропорт даже разучивших несколько ее песен. Потом их же не пускали в аэропорт. Наконец, в результате самолет, покружив над Внуково, приземлился в Шереметьево.

— Рейс покрутился над аэропортом и улетел в Шереметьево, где на виду у всех, на камеры международных журналистов, на глазах у сотен тысяч зрителей ФСИН задерживает Навального, не дает адвокату с ним пройти, — сообщал Сергей Бойко на своей странице в соцсети. — Чистейшее безумие.

Одновременно с пикетами новосибирские навальнисты готовятся выйти и на митинг в конце января в поддержку своего лидера. Об этом они также сообщили в своем сообществе в соцсети. К активным политическим действиям призвал и сам Алексей Навальный в видеообращении, записанном в аэропорту.

— Не бойтесь, выходите на улицы, — заявил политик своим сторонникам. — Выходите не за меня, выходите за себя и за свое будущее. Происходящее здесь не имеет никакого отношения к законам Российской Федерации.

При этом стоит отметить, что в настоящий момент в связи с санитарными ограничениями на территории Новосибирской области минимум до конца марта действует запрет на организацию и проведение массовых мероприятий, в том числе протестных акций.