Новосибирцы научили дроны исследовать карьеры

— Команда стартапа КБ Optiplane в 2020 году успешно реализовала новую услугу «дрон как сервис» для карьеров. Если раньше для измерения объемов выработки на одном карьере требовался месяц работы бригады маркшейдеров, а зимой это было и вовсе невозможно, то теперь для маркшейдерского замера достаточно одного маркшейдера и 2 часов работы комплекса, — сообщили в пресс-службе наноцентра ГК «Сигма Новосибирск». — Особенно это актуально в труднодоступных районах России: Магадан, Якутия, ХМАО, где и работали дроны Optiplane весь 2020 год.

В КБ Optiplane в ответ на запрос Infopro54 уточнили, что в состав комплекса входят винтокрыл Optiplane S2 и система умного распознавания.

— Винтокрыл совершает автоматический облет карьеров и осуществляет аэрофотосъемку. Система распознавания автоматически обрабатывает материалы съемки и подсчитывает объемы выработки карьера. Нет необходимости держать или вызывать на карьер профессиональных пилотов, комплекс все сделает самостоятельно, — пояснил редакции директор по развитию, сооснователь проекта КБ Optiplane Кирилл Яковченко.

— Направление их применения зависит в основном от полезной нагрузки, и мы готовы интегрировать практически любую. Для полной автоматизации достаточно лишь интегрировать умное программное обеспечение для обработки данных на основе машинного распознавания, — комментирует Яковченко. — Например, для энергетики это автоматическое распознавание дефектов на ЛЭП, расчет провиса проводов и отклонения опор, для охраны — обнаружение нарушителей, для сельского хозяйства — регулярный контроль результатов внесения удобрений.

Комплекс также подходит для решения задач в сфере геодезии и энергетики, сельского хозяйства, охраны. Аппараты Optiplane S2 уже применяются в различных сферах промышленности.

Он уточнил, что сейчас многие зарубежные горнодобывающие компании делают ставку на технологические решения, которые обеспечат более быстрый, качественный и дешевый сбор и анализ данных. Появляются решения в том числе и на базе беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

— В основном все эти решения с применением двух типов летательных аппаратов: беспилотных самолетов и коптеров. Такие типы дронов не оптимальны для использования на карьерах. Коптеры маневренны, могут взлетать, совершать облет и приземляться полностью автоматически, но запаса их дальности не хватит, чтобы отснять карьер даже за несколько вылетов, — рассуждает Кирилл Яковченко. — Самолеты, наоборот, хоть и обладают хорошей дальностью, но не могут применяться автоматически в условиях карьера: они не маневренны и для запуска требуют квалифицированных пилотов.

Комплекс, разработанный новосибирским стартапом КБ Optiplane, будет стоить от 2 млн рублей, его аренда — от 40 тысяч в месяц. В компании уверяют, что комплекс можно применять на карьерах во всем мире. В ближайшие месяцы разработчики планируют выйти со своим решением за рубеж.

— Сейчас мы активно работаем в направлении масштабирования производства. Мы привлекаем в качестве партнеров опытных производителей компонентов для БЛА, в том числе зарубежные заводы. Увеличение производственных мощностей — одна из основных наших задач на ближайший год, — отмечет директор по развитию КБ Optiplane.

По данным отчета Ernst & Young Global Limited, только в России потенциальный эффект от применения дронов в добывающей сфере составляет $180 млн в год. Во всем мире эта цифра в десятки раз больше. Ведь 75% всего рынка инвестиций в проекты, связанные с БЛА, принадлежат США и Китаю.