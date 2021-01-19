Андрей Травников на последнем месте в рейтинге активности губернаторов в Instagram

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) представило рейтинг активности руководителей регионов России в «Инстаграме» за период с 11 по 17 января 2021 года.

Первое место в рейтинге активности глав субъектов РФ в Instagram занимает губернатор Костромской области Сергей Ситников, который разместил 6 постов и 88 материалов в «историях» на прошедшей неделе.

На второй позиции — губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, в аккаунте которого было опубликовано 15 постов и 69 материалов в «историях».

Третье место занимает губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров (34 поста, 27 материалов в «историях»).

Губернатор Иркутской области Сергей Кобзев занял в рейтинге пятую строчку. Это наивысшее достижение среди глав регионов Сибирского федерального округа. Он опубликовал на своей странице в Instagram 26 постов и 36 материалов в «историях». Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев занял седьмую строчку рейтинга. Он опубликовал за первую рабочую неделю два поста и 71 материал в «историях».

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и глава Республики Бурятия Алексей Цыденов разделили последнюю — 49 строчку рейтинга. Они в период с 11 по 17 января не разместили ни одного поста и материала в «историях».