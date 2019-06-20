 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Артем Рохлин назначен на должность заместителя управляющего филиалом Банка УРАЛСИБ в Новосибирске

  • 20/06/2019, 11:42
В данной должности он будет курировать работу корпоративного блока.

Артем Рохлин назначен на должность заместителя управляющего по корпоративному бизнесу филиала Банка УРАЛСИБ (ПАО) в Новосибирске. В данной должности он будет курировать работу корпоративного блока, в том числе, отвечать за реализацию планов по активному увеличению объема корпоративного бизнеса и выполнению плановых показателей банка в Сибирско-Дальневосточном регионе.

Артем Рохлин окончил Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГАЭУ) и Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин). Свою деятельность в банковском секторе начал в 2001 году в КБ «Сибирский крестьянский банк». Работал начальником отдела кредитных операций Новосибирского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК», начальником отдела по работе с корпоративными клиентами Новосибирского филиала ЗАО «Райффайзенбанк», начальником управления МСБ в Новосибирском филиале ОАО «Альфа-Банк». Занимал  должности заместителя управляющего Алтайского головного отделения Сбербанка России и заместителя управляющего филиалом — директора по клиентской работе банка ВТБ в Новосибирске.

Фото предоставлено пресс-службой банка

Популярное с сайта

Более 1 650 многоквартирных домов отремонтировано в Новосибирске с 2014 года

Более 1 650 многоквартирных домов отремонтировано в Новосибирске с 2014 года

20/06/2019, 12:53
В 2019 году в городе отремонтируют 518 домов.
Дорожники планируют отремонтировать федеральные дороги Новосибирской и Омской областей досрочно

Дорожники планируют отремонтировать федеральные дороги Новосибирской и Омской областей досрочно

20/06/2019, 12:48
На некоторых объектах программы ремонта темпы работ опережают плановые в несколько раз.
Более 3,5 тысяч новосибирцев ограничен выезд за границу из-за долгов по налогам

Более 3,5 тысяч новосибирцев ограничен выезд за границу из-за долгов по налогам

20/06/2019, 12:44
Общий размер задолженности по имущественным налогам физических лиц в регионе по состоянию на 1 июня составляет 2,3 млрд рублей.

Актуальный разговор

Эхо далекого прибоя

Эхо далекого прибоя

Все материалы
Новости

Картель на строительном рынке выявлен в Новосибирской области

20/06/2019, 14:40

ТОСЭР в Линево обрастает сателлитами

20/06/2019, 14:20

132 научных проекта из Новосибирской области утверждены к финансированию на 2019 год

20/06/2019, 14:17

Александр Сумин покинул пост директора МКУ «Горзеленхоза»

20/06/2019, 14:08

Новосибирцы стали меньше искать работу в банковской сфере

20/06/2019, 13:01

Более 1 650 многоквартирных домов отремонтировано в Новосибирске с 2014 года

20/06/2019, 12:53

Дорожники планируют отремонтировать федеральные дороги Новосибирской и Омской областей досрочно

20/06/2019, 12:48

Более 3,5 тысяч новосибирцев ограничен выезд за границу из-за долгов по налогам

20/06/2019, 12:44

Путин назначил новых судей в Новосибирской области

20/06/2019, 12:39

МТС и СИТРОНИКС будут сотрудничать в реализации цифровой составляющей нацпроектов

20/06/2019, 11:27

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска