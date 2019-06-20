Артем Рохлин назначен на должность заместителя управляющего филиалом Банка УРАЛСИБ в Новосибирске

Артем Рохлин назначен на должность заместителя управляющего по корпоративному бизнесу филиала Банка УРАЛСИБ (ПАО) в Новосибирске. В данной должности он будет курировать работу корпоративного блока, в том числе, отвечать за реализацию планов по активному увеличению объема корпоративного бизнеса и выполнению плановых показателей банка в Сибирско-Дальневосточном регионе.

Артем Рохлин окончил Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГАЭУ) и Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин). Свою деятельность в банковском секторе начал в 2001 году в КБ «Сибирский крестьянский банк». Работал начальником отдела кредитных операций Новосибирского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК», начальником отдела по работе с корпоративными клиентами Новосибирского филиала ЗАО «Райффайзенбанк», начальником управления МСБ в Новосибирском филиале ОАО «Альфа-Банк». Занимал должности заместителя управляющего Алтайского головного отделения Сбербанка России и заместителя управляющего филиалом — директора по клиентской работе банка ВТБ в Новосибирске.

Фото предоставлено пресс-службой банка