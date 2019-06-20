«Галерея Новосибирск»: лето, ночь, звезды и шопинг

Покупателей ждут скидки до 70% на коллекции модной одежды, обуви, белья, купальников и аксессуаров, на парфюмы, косметику, украшения и товары для дома. Все магазины в торговом центре будут работать до часу ночи. Совершив покупки на сумму от 2000 рублей с 17 по 29 июня, все желающие смогут принять участие в розыгрыше денежных сертификатов на шопинг номиналом до 50 тысяч рублей и других ценных призов. Для этого:

Регистрируй чеки на стойке информации 1 этажа в день покупки

Зарегистрируйся на стойке информации

Получи купон участника

Опусти отрывную часть купона в прозрачный бокс

Участвуй в розыгрыше призов 29 июня с 21 часа на главной сцене (присутствие обязательно)

Не забудьте взять с собой документы, удостоверяющие личность, и свою половинку купона!

Кроме выгодных покупок посетителей также ждут нестандартные мастер-классы, креативные фотозоны, шопинг-сопровождение от школы стилистов Yummy. На первом этаже будет работать бьюти-зона и зона стилистов, где можно будет бесплатно сделать макияж, укладку или получить индивидуальную консультацию по летним трендам 2019 года.

Ночь звездного шопинга непредставима без шоу-программы.

С 18:00 на главной сцене начнутся модные дефиле под руководством модных стилистов и стендаперов г. Новосибирска.

Встречать Вас будут люди-статуи и ходулисты под зажигательные сеты DJ Степана Коркина.

И разумеется, главное шоу этой ночи — розыгрышь призов. Не проспи звездный шопинг!

Возраст 18+

Фото предоставлено пресс-службой