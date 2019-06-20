Специалисты АО «РЭС» посетили презентацию новой линейки оборудования

Развитие цифровой энергетики как одного из ключевых приоритетов государственной политики в этой отрасли подразумевает, в том числе, внедрение на энергообъектах цифровых устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, коммерческого учета и контроля качества электроэнергии.

Для реализации инновационных проектов в масштабах энергосистемы Новосибирской области специалистам акционерного общества «Региональные электрические сети» необходимо быть в курсе новейших разработок, касающихся цифровизации энергетики. Для этого технические руководители и инженеры АО «РЭС» регулярно принимают участие в выставках, семинарах и презентациях, проводимых ведущими производителями оборудования для электрических сетей и подстанций.

В середине июня 2019 года инженерно-технические специалисты Дирекции по инвестициям АО «РЭС» посетили презентацию новой линейки оборудования и программного обеспечения одного из ведущих научно-производственных предприятий Сибирского региона, которое специализируется на разработке, реализации и обслуживании современной микропроцессорной техники релейной защиты и автоматики.

В ходе презентации производители представили новейшие разработки на базе унифицированной платформы защиты подстанций, а также программное обеспечение для мониторинга подстанций и распределительных пунктов. Специалисты рассказали о преимуществах разрабатываемых устройств, обсудили вопросы монтажа оборудования, наметили направления дальнейшего сотрудничества.

Участие специалистов АО «РЭС» в таких мероприятиях не только позволяет быть в курсе самых передовых технологий и новаторских решений, но и способствует повышению уровня профессиональных компетенций технического персонала предприятия. В свою очередь, ознакомление с новинками оборудования обеспечивает своевременное внедрение новых технологий на предприятии и применение их в процессе эксплуатации и обслуживания объектов электросетевого хозяйства АО «РЭС».

Фото предоставлено пресс-службой компании