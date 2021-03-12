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Биатлонный турнир Анны Богалий впечатлит масштабностью

  • 12/03/2021, 10:02
Автор: Игорь Смольников
Биатлонный турнир Анны Богалий впечатлит масштабностью
Детский биатлонный турнир на кубок Анны Богалий в 2021-м будет рекордным по числу и составу участников — своеобразной компенсацией за ковидную паузу прошлого года.

Детский биатлонный «Кубок Анны Богалий Skimir» утвердился в статусе самого масштабного весеннего события в сфере российского детско-юношеского спорта. Турнир весьма эффектно открывает спортивный календарь 2021 года. Таков лейтмотив пресс-конференции, прошедшей в информационном агентстве «Интерфакс-Сибирь» в канун соревнований. Как подчеркнул Сергей Ахапов, министр физической культуры и спорта Новосибирской области, это очень обнадеживающий аккорд местной спортивной весны.

— В прошлом году календарь спортивных мероприятий был урезан на треть, — пояснил Сергей Ахапов. — А сейчас он уже возобновился в полном объеме — никакая из акций не попала в стоп-лист.

Наконец-то стало возможным и присутствие зрителей. Спортивное мероприятие без созерцательной составляющей, без болельщиков — это практически нонсенс, вещь в себе.

Более 600 юных спортсменов будут бороться за победу на биатлонном комплексе Новосибирска. Биатлонный комплекс Новосибирска — альма-матер 6 олимпийских чемпионов, в том числе и самой Анны Богалий, двукратной олимпийской чемпионки по биатлону. Как подчеркнул Сергей Ахапов, уникальность грядущего события в том, что эта спортивная акция устроена абсолютно всерьез, по канонам взрослых спортивных состязаний. Формат родился в Новосибирске, но успешно стал федеральным, сохранив корни. Сейчас из Новосибирска — 160 участников, все остальные — из 31 региона России.

— Кубок Анны Богалий — настоящая кузница победителей, — подчеркнул Сергей Ахапов. — Это «взлетная полоса» для многих юниоров, для спортсменов, ныне входящих в состав российской сборной. Например, на прошлой неделе в Обертиллиахе (Австрия) завершился молодежный чемпионат мира, где наш спортсмен Денис Иродов завоевал три золотые медали в индивидуальных гонках.

Начинал Денис именно на Кубке Анны Богалий, а теперь он — человек-сенсация.

— Три золотые медали на одном чемпионате — это прорывная плотность спортивных достижений, — констатирует Сергей Ахапов. — За всю историю современного биатлона никому не удавалось выиграть на юниорских стартах три индивидуальных гонки.

Если новосибирский биатлонный комплекс будет основной ареной Кубка, то площадкой для его увертюры — лыжная база имени Маматова на улице Охотской 86/3.

— Именно здесь завтра, с 11:00 пройдут старты самых маленьких лыжников, — сообщил прессе Сергей Ахапов. — Это воспитанники детских садов и первоклассники — всего более 300 ребятишек. Малыши из забега 12 марта — это, можно сказать, грядущие соперники тех, кто будет соревноваться на следующей неделе. Это практически цельное спортивное сообщество, просто в сегменте самых младших акцент сделан на долгосрочную позитивную мотивацию — на привитие любви к лыжному спорту, да и к спорту вообще.

Как подчеркнула на той же пресс-конференции сама Анна Богалий, все эти старты — серьезный этап на пути к спортивному становлению, освоение спортивной культуры и этики.

— Детский спорт — это не только и не столько индустрия достижений, но социальный мотиватор, — сказала Анна Богалий. — Чемпионами-то станут единицы, а вот этические ценности спорта усвоят все. Этическая основа спорта тоже осваивается с малолетства. Для меня это очень приятный и родной формат. Ведь первые шаги на лыжах я также сделала в детском саду.

По словам Анны Богалий, наиболее пристальное внимание в смысле чемпионского хэдхантинга уделяется группе 14-15-летних, но для авторов формата по умолчанию важен каждый спортсмен — и подростки, и крохи-трехлетки, и призеры, и те, кто занял пятое или шестое место.

— Малыши рассматриваются в контексте лозунга «Спорт — здоровье нации», — подчеркнула Анна Богалий. — У самых маленьких фактура таланта раскрывается не столько по физической статистике, сколько по эмоциональным маркерам. Если маленький лыжник улыбается, если ему весело и радостно бежать на лыжах, если он не падает или не робеет перед падением — он мне интересен и как потенциальный воспитанник. От себя я бы посоветовала не робеть и перед настоящими лыжами — с ботинками, а не с ременными креплениями на валенки. «Всамделишные» лыжи с ботинками — подспорье в том, чтобы спорт этот полюбить сразу, с первой же пробы сил. Впрочем, жестких установок по снаряжению у нас нет. Для маленьких это, в первую очередь, веселый праздник спортивного дебюта.

Эпидемиологические реалии не столь суровы как в 2020-м, но объективны.

— Режим повышенной санитарной готовности сохраняется, — подчеркнул Сергей Ахапов — Шести сотен детей в одном месте сразу не будет. Запланировано именно распределенное участие — группами по 100-120 ребят. К слову, на турнире будет работать новосибирское детское телевидение — тоже сфера дебюта, но на этот раз для юных журналистов.

Сергей Ахапов сообщил, что в этом году начнутся проектные работы по реконструкции биатлонного комплекса.

— Будем доводить его современных международных норм, — резюмировал министр. — Биатлонный комплекс построен в 1992 году — к тогдашнему финалу Кубка  мира, но сейчас такое количество спортсменов он уже не осиливает. Потому вскоре мы начнем работать над реконструкцией комплекса, чтобы утвердить за Новосибирском титул биатлонной столицы. К слову, Кубок Анны Богалий — тоже составляющая этой борьбы за спортивную столичность. Весьма действенная мера!

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

 

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Рубрики : Спорт

Регионы: Новосибирская область

Теги : спорт кубок Анны Богалий Биатлон


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