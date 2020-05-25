АШАН и iGooods запускают доставку в Новосибирске

Торговая сеть «АШАН» и сервис доставки продуктов iGooods расширяют сотрудничество, сообщили в пресс-службе iGooods. Сделать покупки онлайн смогут жители Новосибирска через сайт и приложение iGooods. Доставка будет производиться из гипермаркета АШАН на Ватутина.

— Мы расширяем присутствие сервиса в Новосибирске, в городе с развитой системой розничной торговли и высоким проникновением сервисов доставки продуктов. Услуга доставки очень востребована среди жителей Новосибирска. Партнерство с сетью «АШАН» позволит увеличить ассортимент продуктов, доступных для заказа, — сказал управляющий и сооснователь сервиса доставки продуктов iGooods Григорий Кунис.

Отмечается, что электронный каталог товаров сети «АШАН» включает от 17 до 27 тыс. товаров в зависимости от площади гипермаркета. Покупатели смогут заказать продукцию из бакалеи, свежие фрукты, овощи, безалкогольные напитки, а также бытовую химию и товары повседневного спроса. Цены аналогичны стоимости в гипермаркете с учетом акционных позиций. Стоимость услуги на первый заказ 199 рублей, в дальнейшем от 149 рублей и может меняться в зависимости от удаленности доставки и веса заказа. Сервис будет доставлять продукты в Центральный район, часть Октябрьского, Ленинского, Кировского, Советского районов и поселок Краснообск. География и ассортимент продукции будут расширяться.

— Мы активно работаем над расширением географии совместного проекта с iGooods, и сегодня рады анонсировать запуск доставки в Новосибирске. В скором времени мы порадуем качественным сервисом и другие регионы страны, — сказала директор по маркетингу АШАН Ритейл Россия Галина Ящук.

Фото предоставлено пресс-службой iGooods.