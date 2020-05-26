Частному инвестору

Как сохранить и приумножить деньги в кризис

Инвестиции для карантинного периода

  • 26/05/2020, 09:58

• Андрей Фишер
региональный управляющий филиала «Новосибирский» Альфа-Банка в Новосибирске

• Регина Дзикавичюте
директор Новосибирского филиала Инвестиционной компании «Фридом Финанс»

• Владимир Литвинов
президент ГК SKY GROUP

• Александр Лубенец
финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», председатель комиссии Общественной палаты НСО по устойчивому развитию и инвестиционному климату региона

Куда вкладывать средства на падающем рынке? Получится ли заработать на этих вложениях или только сохранить? Можно ли приготовиться к большому мировому кризису, который еще только ожидается? Эксперты — об эффективности вложения средств в разные финансовые инструменты в условиях кризиса, карантина и падения экономики.

Вклады. «Подушка безопасности»

Андрей Фишер, региональный управляющий филиала «Новосибирский» Альфа-Банка в Новосибирске:

— Безусловно, такой продукт, как депозит, будет востребован клиентами всегда, поскольку данный инструмент достаточно консервативен и позволяет клиентам формировать так называемую «подушку безопасности», размещать деньги с четким пониманием доходности и срока. Депозит — это классический ресурс для размещения и сохранения денежных средств. Исходя из потребностей клиентов, можно предположить, что сократятся сроки размещения депозитов, клиенты будут выбирать короткие сроки — три месяца, полгода, год — с возможностью автоматической пролонгации и частичного востребования средств, при этом преимущество со стороны клиентов отдается рублевым депозитам. Что касается ставки, то на ее размер влияет множество факторов, которые не всегда можно точно спрогнозировать. Это, прежде всего, экономическая ситуация на рынке, размер ключевой ставки, стабильность и надежность банка. Отметим, что есть клиенты, которые решают воспользоваться падением рынков и разместить денежные средства в инвестиционные инструменты — с целью получения более весомого дохода на росте рынков в дальнейшем.

Перетока вкладов в валютные депозиты мы не наблюдаем, многие клиенты не видят для себя преимуществ в покупке валюты для последующего размещения именно в депозиты. Клиенты все чаще диверсифицируют свои портфели и распределяют часть средств: в депозиты, в накопительные счета или депозиты с возможностью оперативного пополнения и востребования средства, чтобы иметь возможность воспользоваться деньгами в экстренных жизненных ситуациях; в долгосрочные финансовые инструменты, например, инвестиционные программы, договоры накопительного или инвестиционного страхования жизни.

Сейчас в Альфа-Банке можно разместить денежные средства на годовом депозите без возможности пополнения и востребования денежных средств в течение всего срока по ставке 4,8% годовых. Если брать короткие сроки в пределах двух месяцев, то есть предложение по накопительному счету с размещением до 6% в год.

ИИС. Повышенная доходность и экономия на налогах

Регина Дзикавичюте, директор Новосибирского филиала Инвестиционной компании «Фридом Финанс»:

Грамотный портфель

— Индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) позволяют консервативным инвесторам получать повышенную доходность в условиях снижения ключевой ставки, а более рискованным игрокам — экономить на налогах в условиях скачка курсов валют. Так, например, схема вложений «ОФЗ + налоговый вычет на взнос» сейчас приносит от 9,7% годовых. Это существенно больше, чем приносят вклады в банках на аналогичные суммы (до 400 тысяч рублей) с условием пополнения и без частичного снятия — около 6,5% годовых.

Мы вышли на Nasdaq и доказали, что можем играть в «высшей лиге»

Если речь о более рискованных вложениях, но и более доходных, тем более в валюте, то ИИС (вычет типа Б), подходит для того, чтобы избежать налога с валютной переоценки. Например, инвестор вложил в акции американской Amazon и зафиксировал по ним прибыль за последние 3 года (до 28% в долларах). Но при нынешнем высоком курсе рублевая доходность по этой бумаге составит более 66%, а значит, из-за уплаты налога инвестор получит в долларах не 28%, а менее 20%.

Грамотный портфель — максимально диверсифицированный по валютам, отраслям и типам ценных бумаг. В таком наборе инвестиций всегда будут те, которые находятся на подъеме. Если говорить о суммах, которые походят для ИИС (до 400 тысяч рублей инвестиций в год), то наряду с облигациями (как государственными, так и корпоративными) оптимальным выбором могут быть биржевые фонды ETF из валютных акций и облигаций. Однако в текущих условиях, когда все активы, кроме государственных облигаций и золота, достаточно дешевы, можно рассмотреть бумаги отдельных компаний — российских и зарубежных. У консервативных бумаг (телекомов, банков, фармацевтов) сейчас рекордные дивиденды по отношению к стоимости акций, а у компаний наиболее просевших отраслей (нефтянка, авиация, туризм) потенциал роста на горизонте одного ИИС (до трех лет) составляет десятки процентов.

Отраслевые нюансы

IT, биотех и фарма уже тянут рынок вверх за собой. По крайней мере на американских площадках этот тренд весьма выражен. С мартовских минимумов широкий индекс S&P500 поднялся на 28,7%. Для сравнения: технологичный NASDAQ в плюсе на 53,4%, а биржевой фонд IBB, который привязан к стоимости сотни самых крупных биотех-компаний США, с марта стал дороже на 35% и сейчас находится на максимумах с 2015 года. Акции крупнейших фармкоманий, заключенные в популярный фонд IHE, сейчас торгуются на уровнях начала января, как если бы кризиса не было вообще. С мартовской просадки они выросли на 31,6%. Сейчас у наших аналитиков есть около 3-5 идей на поставщиков тестов на коронавирус. Это такие компании как Hologic Inc., Thermo Fisher Scientific Inc., Quest Diagnostic. Inc, Abbot laboratories.

Облигации

Во время кризиса, как правило, происходят сильные движения рыночных ставок доходностей, а также ключевых ставок ЦБ. Если закладывать рост ставки, то акцентироваться нужно на облигациях с самым коротким сроком погашения, если падение — то отдавать предпочтение максимально длинным выпускам. Возможна ситуация, что вы в одной валюте выбираете бумаги с коротким сроком погашения, а в другой — с длинной. Также обычно в период кризиса избегают облигаций с высоким риском дефолта, даже если доходность по ним чрезвычайно высока. Однако портфель, составленный из множества облигаций низкого рейтинга, может хорошо себя показывать даже на падающем рынке, если держать его до погашения. Хотя грамотным решением является наличие в облигационном портфеле клиента бумаг разного уровня рейтинга.

Иностранные активы

Хорошо растут уже упомянутые IT, биотех и фарма. Но дальнейших их рост может быть не таким активным. Есть отрасли и сейчас чувствующие себя хорошо, и их падения мы не ожидаем — платежные системы, например. Ожидается отскок сырьевых компаний, не только нефтянки, но и металлургии — она сегодня на дне. Из наиболее устойчивых эмитентов, которые сейчас сильно дешевле своей справедливой стоимости, можно назвать Facebook, QUALCOMM, Disney, Comcast, AT&T, и прочие. Потенциал их роста на ближайший год — от 25% до 50%.

Что касается вопроса «Как инвестировать в ценные бумаги: самостоятельно, через брокеров и доверительное управление», то это зависит в основном от суммы вложений и от уровня подготовки инвестора. Относительно малые суммы (до 400 тысяч рублей) сложно эффективно разместить через доверительное управление, поскольку это ручная работа, она требует участия дорогих профессионалов, которые обычно работают за процент. Также уместно обойтись без доверительного управляющего, если портфель относительно прост для понимания инвестора, например, в нем лишь голубые фишки и самые ликвидные облигации. Что касается консультанта-брокера — я рекомендую всегда, если есть возможность, получать консультации профессионала. И при наполнении ИИС, и при формировании портфеля на стандартном брокерском счете. Миссия нашей компании — донести возможности фондового рынка до наших клиентов, сделать частные инвестиции образом жизни, ведь финансовая и доходная подушка безопасности всегда пригодятся.

Недвижимость. Доходность до 10% годовых

Владимир Литвинов, президент ГК SKY GROUP:

— Кризис всегда приходит внезапно, и обычно в такое время начинает качаться банковский сектор. Конечно, государство оказывает ему поддержку, но народ по традиции волнуется за свои деньги и переживает, все ли с ними будет хорошо. В этот раз ситуацию усугубил закон, принятый Госдумой, о введении нового налога на вклады свыше 1 млн рублей с 2021 года. Люди по старой привычке решили перекладываться в недвижимость, которую можно обменять, сдать, продать, заложить и т.д.

«Я впервые увидел, чтобы власть так оперативно отреагировала на ситуацию»

По моим наблюдениям, при вложении в недвижимость больших денег люди чаще всего предпочитают покупать квартиры оптом, рассчитывая получить у застройщика хорошую скидку. Обычно речь идет об однушках и двушках-студиях, которые относятся к классу недорого жилья. В нашем регионе на такие квартиры достаточно стабильный спрос, их проще продать. Элитное жилье менее рентабельно, так как этот рынок весьма своеобразен, спрос на него ограничен. Но есть инвесторы, которые принципиально выбирают именно такие объекты.

Конечно, инвестиции в недвижимость более длинные. Существуют риски при выборе объекта вложения средств (недостроя, в частности), переноса сроков, брака при строительстве. Но если скрупулезно подходить к выбору, то их можно минимизировать. Кстати, на мой взгляд, риски существуют как при покупке квартир по ДДУ, так и по 214-ФЗ. В первом случае — банкротство застройщика, во втором — банка. Так что этот критерий вряд ли может служить основным при выборе объекта инвестиций.

Если говорить о доходности вложений в недвижимость, то (с учетом ренты и роста стоимости квадратного метра жилья) она сейчас может составлять около 10% годовых. При этом такая динамика, как показывает практика последних лет, достаточно стабильна. Но не нужно забывать о налогах: 13% с полученных доходов, а также с продажи квартиры, если вы решили ее реализовать до истечения трехлетнего срока владения.

В целом, лично я считаю, что рынок продуманных инвестиций в жилье в Новосибирске только начинает формироваться. Как ни странно, этому способствовал и режим самоизоляции. На карантине у людей была возможность проанализировать ситуацию, изучить различные инструменты и определиться с предпочтениями. В результате кроме профессиональных инвесторов в недвижимость на этом рынке появились вкладчики с крупными суммами. Полагаю, что этот спрос при цивилизованном развитии строительного рынка региона постепенно стабилизируется — и недвижимость войдет в портфель крупного инвестора как один из инструментов вложения средств.

Золото. Безумный спрос

Александр Лубенец, финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», председатель комиссии Общественной палаты Новосибирской области по устойчивому развитию и инвестиционному климату региона:

— Как говорится: не было бы счастья, да несчастье помогло. Санкции, введенные против России, непредсказуемое поведение финансовых властей Америки вынудили ЦБ РФ и отечественные либерально настроенные экономические власти задуматься о судьбе наших золотовалютных резервов и принять определенные меры. В результате произошла переориентация политики нашего государства, и вложения в гособлигации США сократились весьма значительно: с более чем 100 млрд до нескольких миллиардов долларов. Во многом это была ответная реакция на то, что США запретили своим инвесторам покупать госдолг России. Они оставили лазейку, позволяющую американским инвесторам выкупать короткие российские гособлигации (сроком до 2 недель), то есть оставили «форточку» для валютных спекуляций и раскачивания курса рубля на нашей бирже, закрыв возможность вкладываться в длинные ресурсы, которые нужны для индустриализации реального сектора экономики.

Какой бизнес сегодня пользуется спросом у инвесторов?

Кроме того, наш ЦБ активно и с большим опережением внедряет нормы Базеля-3. Они также направлены на пересмотр роли резервов и повышение роли золота в оценке устойчивости банковской системы отдельных стран. Во многих странах мира также произошла существенная подвижка к формированию тенденции роста золотых резервов, в том числе за счет того, что его активно скупают на бытовом уровне, что характерно для Индии. Часть стран начала вывозить золото, хранившееся в финансовых центрах Америки и США, на свои территории.

В конце 2019 года, во многом под влиянием Брексита и выхода Англии из Евросоюза, распалось Вашингтонское, 1999 года, картельное соглашение двух десятков Центральных банков, контролирующих более половины золотого запаса мира. Задача картеля — не допускать обвала цен на золото, и другая (не очень афишируемая) задача — не позволять ему конкурировать с долларом.

Все это привело к возрастающему росту спроса на этот металл.

В последние годы ЦБ России активизировался и выкупал в резервы практически все добываемое и получаемое из вторичной переработки золото. В 2018 году приобрел 273 тонны золота. В 2019 году ЦБ РФ сократил закупки золота до 160 тонн, остальной металл ушел на экспорт — более 100 тонн. В результате в прошлом году экспорт золота из России вырос в 6 раз. С начала 2020 года динамика сохранилась: за первые два месяца коммерческие банки экспортировали 15,4 тонны золота — в 7 раз больше, чем за аналогичный период 2019 года.

1 апреля 2020 года ЦБ объявил о том, что прекращает покупку золота в резервы. Возможно, это вызвано рядом причин. Золото за последний год сильно подросло в цене (с 2500 рублей за грамм до 4200 рублей), уже купленное в резервах ЦБ было пересчитано, и банк получил дополнительную прибыль. Кроме того, продолжает развиваться кризис на нефтегазовых доходах, идет изменение курса рубля, растет вероятность большого кризиса… Все это вызвало некую дестабилизацию у недропользователей перед началом сезона. Они не понимали, кто будет покупать добываемое ими золото, что вызвало определенный ажиотаж. Банки, как водится, воспользовались сумятицей и на всякий случай повысили тарифы за прием золота.

Однако 20 апреля прилетела своеобразная «ответка», которая несомненно заставит банки крепко задуматься о своей тарифной политике. Правительство РФ приняло решение о том, что золотодобывающие компании и аффинажные заводы могут получать лицензии в Минпромторге России на прямой экспорт золота. Ранее такие лицензии могли получать только банки и только от ЦБ РФ. На российский рынок подтянулись крупные международные трейдеры, которые начали искать контакты с недропользователями, аффинажными заводами и заявлять о готовности заключать договоры на регулярные поставки за рубеж. Это очень понятный для всего мира инструмент, надежный резерв, и при ожидаемом большом кризисе этот актив будет расти в цене.

Сейчас мы выжидаем определенный временной лаг для подготовки нормативной базы для выдачи таких лицензий. Как только процедура будет регламентирована, определены получатели (крупные ГОКи, небольшие артели, объединенные в сбытовые структуры и т.д.), новая система заработает. Мне кажется, что это очень важное решение, которое во многом восполнит то, что мы потеряли на нефти и газе, так как спрос на золото во всем мире безумный. Из-за коронавируса на многих аффинажных заводах мира возникли сбои в поставках, сформировался большой дефицит сырья для изготовления мерных слитков и чеканки монет. Многие предприятия даже были вынуждены приостановить работу. При этом население США уже тоже начинает избавляться от госбумаг своего государства и перекладывается в реальное золото. Большой неудовлетворенный спрос, ожидание и формирование списков ожидающих приобрести золото — реалии текущего состояния рыка от Швейцарии, США до Лондона.

В России инвестиционный спрос частных инвесторов отягощается и сдерживается необходимостью выплаты НДС в размере 20%, поэтому у нас более популярны вложения в золотые монеты. Впрочем, по моим предположениям, крупные российские инвесторы предпочитают покупать золото у отечественных банков через их лондонских коллег. При продаже золота по межбанку НДС не взимается, а куда потом оно уходит из лондонского банка… Это тайна банка и его лондонского клиента. Нашумевшая история начала года о слитках золота, выпавших при транспортировке на полосе аэропорта Шереметьево, — из этой серии. Кончилась она ничем. Все по закону.

Золотые войны. Кому это нужно?

В целом, в сложившейся ситуации существующая цена на этот драгметалл делает весьма интересной добычу на тех месторождениях, которые раньше были экономически нерентабельными. Если артель при нормальной организации работы промывает 1 тысячу кубов песков в сутки и получает 100 граммов золота, то она практически закрывает все свои затраты.

Кроме того, сегодня есть еще один большой недооцененный резерв быстрого увеличения добычи золота — это так называемые хвостохранилища, которые десятки лет копились вокруг различных ГОКов. Там в отвалах, терриконах, озерах лежат десятки млн тонн, которые создают экологические проблемы, при этом зачастую в них содержатся тонны золота. При организации нормального технологического процесса, четкой проработки программы для каждого отвала они могут быть легко извлечены. Я много раз убеждался, что даже опытные специалисты не представляют всех возможностей и высокой эффективности переработки уже однажды извлеченного материала. Они видят отходы, образовавшиеся, например, от добычи железа, и предлагают технологии по его доизвлечению, что уже делает проект окупаемым, но при этом не видят и не понимаю, что часто в данном сырье — словно вишенка на торте — содержатся вполне себе промышленные запасы золота и других материалов. Местные органы могут решить свои экологические проблемы и получить высокорентабельный продукт. Думаю, что для инвесторов в сибирский регион эта тема будет очень интересной. Нужна целевая программа по данной теме. Подобных вторичных месторождений — десятки по Сибири. И, как правило, это одна из прорывных тем для моногородов.

Современные технологии, в принципе, позволяют повысить инвестиционную привлекательность территории, где ведется добыча золота. Занимаясь промывкой драгметалла, можно параллельно решить проблему противопаводковых мероприятий, обводнения, заболоченности местности, а при рекультивации — улучшить рекреационный потенциал территории, создавая, например, искусственные прогреваемые озера для отдыха и разведения рыбы, создавая условия для большего природного многообразия растительного и животного мира.

Цивилизованная, основанная на современных научных подходах и технике политика в сфере разведки и добычи золота — значительный ресурс развития сибирских территорий, создания новых рабочих мест, налоговой базы, получения продукта, у которого нет проблем со сбытом во все времена. И чем хуже времена, тем выше спрос на защитный актив в виде золота.

Это тоже перспективная тема для Сибири.

Юлия Данилова

Фото и видео с сайта https://pixabay.com/,  фотографии спикеров из личных архивов

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Новосибирская область получит почти два миллиарда рублей из федерального бюджета

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Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

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Совладелец федеральной сети стрит-фуда «Дядя Дёнер», основатель сети Primetime.

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Финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», руководитель комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области. Реализация масштабного проекта по добыче золота в Алтайском крае. Подготовка предложения по регулированию добычи стратегических ресурсов, которые сейчас переданы на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.

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Руководитель и собственник ГК «Горкунов». В 2019 году началась реконструкция производственных площадей тепличного комплекса «Новосибирский», который будет перепрофилирован под розы. В 2020 году компания планирует приступить к выращиванию цветов на срез. Запустил реализацию проекта по созданию в Колывани селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота.

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Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».

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Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.

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Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры

 

В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.

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Сырзавод Холдинга «ЭкоНива»

В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

 

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Логистический комплекс «Почты России»

На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.

 

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Завод PepsiCo по производству снеков

Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.

 

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Завод «Ангиолайн»

Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

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ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

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Верховенство российского права

Речь идёт о том, что российское законодательство предлагается сделать приоритетным над международными правовыми нормами и регламентами. То есть Конституционный суд будет давать оценку всем решениям международных организаций, и если они окажутся противоречащими Конституции РФ, их реализация на территории России станет невозможной.

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Ограничения в гражданстве для должностных лиц

Членам Правительства РФ, Совета Федерации, судьям, депутатам Госдумы, государственным служащим будут запрещёны вид на жительство или гражданство иностранного государства.

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Ужесточение требований к кандидату в президенты

Главой государства гражданин сможет избираться не более двух раз, вне зависимости от того, следуют сроки подряд или нет. Также кандидат в президенты должен проживать на территории России не менее 25 лет и не иметь гражданства или вида на жительство иностранного государства.

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Закрепление роли Госсовета

Вместо консультативной функции Государственный совет, состоящий из руководителей Совета Федерации, Государственной думы, лидеров её фракций и высших должностных лиц субъектов Федерации, будет наделён полномочиями по определению основных направлений государственной политики и координации работы органов государственной власти.

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Отклонение президентом законов

Президент сможет отклонить принятый Госдумой закон через Конституционный суд РФ. Но это в случае, если суд признает его противоречащим Конституции.

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Увеличение полномочий Совета Федерации и Государственной думы

После внесения поправок Совет Федерации, помимо текущих своих полномочий, сможет назначать судей и председателей судов и отстранять их от должности, а также консультировать президента относительно кандидатур на должности министров и прокуроров субъектов РФ. У Госдумы появится право утверждать кандидатуру председателя и членов Правительства РФ.

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Социальная поддержка населения.

Речь идёт о закреплении в Конституции уровня МРОТ не ниже прожиточного минимума, а также обязательной регулярной индексации пенсионных выплат.

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