Выявлены новые нарушители ограничительных мер в период противодействия коронавирусу

В регионе продолжаются контрольные мероприятия по соблюдению жителями и предприятиями действующих ограничительных мер в период противодействия коронавирусу. Среди новых нарушителей – шоурум Fashion look, магазин «Светофор», а также киоск по продаже шаурмы «Дядя Дёнер», которые пренебрегли требованиями законодательства, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что правоохранительными органами, Роспотребнадзором и органами власти за два месяца составлено и направлено в суд 1289 протоколов по разным статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, связанным с мерами по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Общая сумма штрафов на юридических лиц и граждан уже составила более 3,8 млн рублей.

Новые случаи нарушения санитарного законодательства и иных требований при введении режима повышенной готовности обнаружены 22 мая сотрудниками органов власти, полиции и Роспотребнадзора в городе Новосибирске. Руководство шоурума Fashion look на проспекте Карла Маркса пренебрегло требованиями законодательства и осуществляло продажу женской одежды, обуви. В филиале продовольственного магазина «Светофор» на ул. Палласа выявлено несоблюдение масочного режима сотрудниками компании. По данным фактам возбуждены административные производства по ст. 20.6.1. КоАП РФ.

Новые нарушения соблюдения санитарных норм выявлены и при проверках предприятий общественного питания. Так, нарушения СанПин обнаружили представители Роспотребнадзора и регионального минпромторга в киоске сети кафе быстрого питания «Дядя Дёнер» на ул. Бориса Богаткова: персонал неудовлетворительно следил за чистотой оборудования и клиентской зоны. В результате было возбуждено административное производство по статье 6.3.2 КоАП РФ, по которой в том числе предусмотрен административный штраф до 500 тысяч рублей. Отметим, что всего по этой статье на юридических лиц составлено и направлено в суд 60 административных протоколов, из них по 40 уже избрано наказание в виде штрафа на общую сумму порядка 1,4 млн рублей, вынесено 14 решений о приостановлении деятельности.

Параллельно с этим проводится работа с организациями, предоставляющими гостиничные услуги. До сведения сотрудников доводятся рекомендации о соблюдении требований постановления губернатора НСО от 23 апреля 2020 № 62, связанных с принятием дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации.

Кроме того, сотрудники полиции продолжают контроль жителей, прибывших c территорий с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и находящихся под 14-дневным медицинским наблюдением по предписанию Роспотребнадзора, поскольку все они могут являться потенциальными носителями инфекции. В отношении 261 человека составлены и направлены в суд административные протоколы по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», из них уже 126 присуждены штрафы на 1,8 млн рублей.

Проводятся профилактические мероприятия с жителями и работниками предприятий, направленные на необходимость соблюдения установленных в регионе правил поведения (ношение масок, соблюдение социальной дистанции, всеобщей самоизоляции и др.). На тех, кто грубо нарушает эти и другие требования, сотрудниками полиции и областных органов власти составлено 954 административных протокола по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», общая сумма штрафов составила почти 635,5 тысяч рублей.

Губернатор Андрей Травников поручил ужесточить контроль за соблюдением общественного порядка в период самоизоляции.

— Вопиющие факты нарушения общественного порядка, которые мы наблюдали в Новосибирске в прошедшие выходные, требуют более оперативной и жёсткой реакции. Мало того, что жители о безопасности собственного здоровья не думают, так они еще и создают неудобства для жителей города, — подчеркнул глава региона.

Напомним, что ранее была проведена проверка и установлены организаторы массовой ночной вечеринки на площади Ленина в Новосибирске. По данным регионального ГУ МВД, они привлечены к административной ответственности по статье 4.2 «Нарушение тишины и покоя граждан» закона «Об административных правонарушениях в Новосибирской области» и статье 20.6.1 КоАП РФ — «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

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