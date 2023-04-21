Аукцион по строительству водозаборных сооружений в Бердске не состоялся

Аукцион на выполнение работ по подготовке проектной документации и строительству водозаборных сооружений Бердска — насосной станции первого подъема, признан несостоявшимся. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Согласно протоколу, на аукцион была подана единственная заявка, которая не соответствует требованиям к содержанию и составу заявки на участие в закупке.

Под строительство выделен участок на правом берегу Новосибирского водохранилища площадью 25 289,0 кв.м. В документации сказано, что производительность насосной станции должна составлять 90,0 тыс. м3 воды в сутки. Кроме того, подрядчику необходимо предусмотреть в работе насосной станции режим забора и перекачки (подачи) сырой воды при сработке Новосибирского водохранилища до отметки 106,5 м.

Также в работы по контракту должны были входить работы по благоустройству прилегающей территории: работы по берегоукреплению, ограждению территории земельного участка, охраны и видеонаблюдения, устройства подъездов с твердым покрытием, озеленения территории.

Начальная цена контракта составляла 590,00 млн. руб. с НДС. Источники финансирования строительства объекта: 80% — средства Публично-правовой компании «Фонд развития территорий», 20% — средства бюджета Новосибирской области.

Напомним, Новосибирская область подавала заявку в фонд модернизации ЖКХ на вхождение Бердска в программу модернизации коммунальной инфраструктуры с двумя проектами: продолжением модернизации водозабора и строительством новой котельной. Общая стоимость двух этих проектов превышает 2 млрд рублей. Регион уже участвовал в данной программе, модернизируя системы теплоснабжения рабочего посёлка Маслянино и городов Черепаново и Обь. Кроме того, одобрена заявка на использование этого механизма при модернизации теплоснабжения и р.п. Мошково.

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