Рекламодателям

Начало реализации проекта «СмартСити» отложено на 2024-2025 годы

  • 31/03/2023, 19:02
Начало реализации проекта «Смарт-Сити»
На площадке планируется возвести не менее 1 млн кв метров жилья.

К реализации проекта комплексного развития территории «СмартСити» между наукоградом Кольцово и новосибирским Академгородком по программе развития Новосибирского научного центра планируется приступить в 2024-2025 годах, сообщил на пресс-конференции министр строительства региона Алексей Колмаков.

— «СмартСити» — это огромная перспективная площадка для застройки, — отметил он. — Она очень нужна и для развития научного городка Новосибирской области. Пока территория не обеспечена ни коммуникациями, ни дорогами, ничем. Потихоньку будем подбираться и к ней.

Он уточнил, что уже есть мастер-план территории, на нем размещены социальные объекты, жилье и научная инфраструктура. В 2024-2025 годах планируется начать обеспечение площадки инженерной и транспортной инфраструктурой. Ориентировочно на эти цели потребуется более 10 млрд рублей.

— Площадка большая. Жилья на ней будет порядка 1-1,5 млн кв. метров. Освоение будет проходить поэтапно, — уточнил министр.

Ранее говорилось, что строительство «СмартСити» планируют завершить к 2035 году. Реализацию проекта разделят на два этапа. Первый этап в границах Новосибирска — до 2025 года. Второй — до 2035 года.

Кроме того, Алексей Колмаков рассказал, что на сегодняшний день под КРТ в Новосибирске отпределены 23 площадки. Самыми крупными являются микрорайон «Клюквенный» и «СмартСити», остальные расположены в центральной части города.

 

Ранее редакция сообщала, что инновационному жилмассиву «СмартСити» дали юридический старт.

Иллюстрация из мастер-плана

295

Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость Город

Регионы: Регион не задан

Теги : комплексное развитие территорий инновационный жилмассив в Новосибирске жилмассив СмартСити


Спецоперация на Украине

Первые участники СВО получили помощь в рамках губернаторского проекта «Реабилитационный сертификат»
29/03/23 17:27
Новосибирский завод «15 ЦАРЗ» вновь занялся ремонтом военной техники
29/03/23 12:41
Недобросовестные граждане делают бизнес на амуниции для участников СВО
26/03/23 14:24
Бизнес попросили не давать поводов для проверок

Бизнес попросили не давать поводов для проверок

Их количество сокращается, но не реагировать на жалобы надзорные и правоохранительные органы не могут.
Читать статью >>

Строительство небоскреба в Новосибирске обойдется примерно в 3,5 млрд рублей

Его проектирование начнется после согласования с Росавиацией.
Читать статью >>
перевозки угля через Северный морской путь

Готовится экспериментальный рейс доставки сибирского угля через Северный морской путь

Речные суда с грузом стартуют из Кузбасса с пересадкой в Красноярском крае.
Читать статью >>
грузоперевозки водным транспортом

Грузоперевозки водным транспортом между Сибирью и Казахстаном увеличиваются

При этом импорт казахских грузов растет, в то время, как экспорт российских материалов сохраняется в объемах.
Читать статью >>

Актуальный разговор

строительство

Мастер-план как инструмент успеха девелопера

Ирина Гущина, бизнес-практик, соучредитель девелоперских проектов, основатель архитектурно-брендингового бюро «Бусы» ― о перспективах комплексного развития территорий и необходимости профессионального мастер-планирования.
Все материалы
Лента новостей

Бизнес попросили не давать поводов для проверок

31/03/2023, 18:30

Строительство небоскреба в Новосибирске обойдется примерно в 3,5 млрд рублей

31/03/2023, 17:54

В Новосибирске шестеро полицейских привлечены к дисциплинарной ответственности за бездействие

31/03/2023, 16:49

Около 25 000 первоклассников готовы принять новосибирские школы

31/03/2023, 16:37
Популярное

Лунный календарь цветовода на апрель 2023

31/03/2023, 10:06

Когда ждать магнитные бури в апреле

30/03/2023, 16:43

Мошенники угрожают клиентам блокировкой учетной записи

30/03/2023, 15:08
Новости компаний

Группа ВТБ: потребительская активность россиян растет второй месяц подряд

31/03/2023, 16:43

Технологии Сбера помогли провести первую в России музыкальную премию в метавселенной

31/03/2023, 15:08

Сбер модернизировал первый в 2023 году офис в Новосибирске

31/03/2023, 15:05

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
×
Март 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска