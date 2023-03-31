Начало реализации проекта «СмартСити» отложено на 2024-2025 годы

К реализации проекта комплексного развития территории «СмартСити» между наукоградом Кольцово и новосибирским Академгородком по программе развития Новосибирского научного центра планируется приступить в 2024-2025 годах, сообщил на пресс-конференции министр строительства региона Алексей Колмаков.

— «СмартСити» — это огромная перспективная площадка для застройки, — отметил он. — Она очень нужна и для развития научного городка Новосибирской области. Пока территория не обеспечена ни коммуникациями, ни дорогами, ничем. Потихоньку будем подбираться и к ней.

Он уточнил, что уже есть мастер-план территории, на нем размещены социальные объекты, жилье и научная инфраструктура. В 2024-2025 годах планируется начать обеспечение площадки инженерной и транспортной инфраструктурой. Ориентировочно на эти цели потребуется более 10 млрд рублей.

— Площадка большая. Жилья на ней будет порядка 1-1,5 млн кв. метров. Освоение будет проходить поэтапно, — уточнил министр.

Ранее говорилось, что строительство «СмартСити» планируют завершить к 2035 году. Реализацию проекта разделят на два этапа. Первый этап в границах Новосибирска — до 2025 года. Второй — до 2035 года.

Кроме того, Алексей Колмаков рассказал, что на сегодняшний день под КРТ в Новосибирске отпределены 23 площадки. Самыми крупными являются микрорайон «Клюквенный» и «СмартСити», остальные расположены в центральной части города.

Ранее редакция сообщала, что инновационному жилмассиву «СмартСити» дали юридический старт.