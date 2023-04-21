Губернатор поддержал новые форматы празднования Дня Победы

Губернатор Андрей Травников рассмотрел новые форматы проведения в регионе общественной гражданской акции «Бессмертный полк России» в ходе заседания Новосибирского областного организационного комитета «Победа».

— Я считаю, что все остальные форматы нужно поддержать, но было бы здорово провести какую-то общую акцию. Я бы обратился к Новосибирску, Новосибирск не один раз демонстрировал творческий подход, было много народных акций. Вариант виртуального «Бессмертного полка» поддерживается. При этом необходимо проработать удобство формата для людей и безопасность информации. Обращаюсь к главам районов – в связи с тем, что не будет возможности в столице провести большой «Бессмертный полк», приветствуются любые форматы, которые позволят жителям почтить память своих предков, — подчеркнул глава региона.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что 9 мая на пл. Калинина, в рамках общественной гражданской акции «Бессмертный полк России», состоится открытие выставки, посвященной Новосибирску в годы Великой Отечественной войны, на экранах стелы «Новосибирск – город трудовой доблести», а также на большом экране, установленном на площади Ленина, будет проходить трансляция фотографий бойцов Великой Отечественной.

Напомним, что в 2023 году акция «Бессмертный полк» в формате массового шествия проводиться не будет.