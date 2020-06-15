«Аура» оценила размер упущенной прибыли за три месяца в 300 млн рублей

Размер упущенной прибыли ТРЦ «Аура» по итогам трех месяцев ограниченного режима работы, введенного в Новосибирской области в конце марта и продленного до 30 июня, может превысить 300 млн рублей, сообщил в пресс-службе ТРЦ. Отмечается, что выручка не превышает 8% от докризисного уровня и управляющая компания продолжает осуществлять все регулярные выплаты.

— Выплаты по банковским кредитам за два месяца составили более 92 млн рублей; расходы на коммунальные услуги превысили 7,2 млн руб.; расходы на управление торговым центром – более 21,6 млн руб.; расходы на фонд оплаты труда – порядка 7,7 млн руб. Расходы на эксплуатацию объекта (клининг, охрана, обслуживание инженерных систем и т.д.) по итогам апреля и мая превысили 15,5 млн руб, — уточнили в ТРЦ.

Отмечается, что исполнение требований Роспотребнадзора в части обеспечения безопасности посетителей и сотрудников торгового центра требует дополнительных расходов: на приобретение санитайзеров, проведение дополнительной дезинфекции общих зон и дополнительные услуги клининговых служб, охранных организаций.

В компании подчеркнули, что с учетом этих расходов, а также с учетом недополученной прибыли от аренды (многие арендаторы получили скидки или отсрочки по аренде), размер упущенной прибыли по итогам двух месяцев составил 197 млн рублей, а по итогам июня ТРЦ ожидает потери до 300 млн рублей.

— Убытки несут и управляющая компания ТРЦ, и арендаторы, а также поставщики арендаторов, логистические компании, которые доставляли товар, производители товаров, клининг, охрана, эксплуатационная компания, строительные подрядчики и многие другие, – говорит Евгений Головчан, исполнительный директор ТРЦ «Аура». — Если ограничения не будут сняты в ближайшее время, мы рискуем схлопыванием бизнеса, сокращением рабочих мест. В настоящее время арендаторы ТРЦ «Аура» обеспечивают более 2000 рабочих мест.

Фото с сайта ТРЦ «АУРА»