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«Главный секрет благотворительности: нужно любить людей»

  • 15/06/2020, 11:36
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Благотворительность сегодня — это «компенсация за прошлое» или от всей души?

Руководитель Новосибирского отделения Общества «Двуглавый Орел», руководитель Российского клуба православных меценатов в Новосибирске, учредитель благотворительного фонда Евгений Цыбизов считает, что желание помогать другим людям зависит не от дохода дающего, а от его духовной потребности сделать доброе дело:

— Евгений Александрович, вы занимаетесь благотворительностью уже почти два десятка лет. Можете оценить, насколько она необходима в кризисных ситуациях? Как показала практика, в это время с различными программами соцподдержки активизируется государство…

— На мой взгляд, для благотворительности не существует ни сроков, ни какого-то подходящего или не подходящего времени. Она всегда необходима и востребована. Люди всегда нуждаются в помощи. Иногда в большей степени, как в настоящий период, когда из-за сложной экономической ситуации стало особенно тяжело выживать малоимущим семьям, старикам и пенсионерам.

Изначально я создавал фонд и финансировал благотворительные программы за свой счет. Потом решил привлечь к работе неравнодушных людей. Получилось.
К примеру, одним из направлений нашей деятельности является поддержка малообеспеченных семей и помощь пожилым людям. С начала нынешнего кризиса и введения режима самоизоляции мы активизировали работу по этой программе.

— Оценивали ли вы, почему к вашим программам подключаются другие люди, предприниматели? Много ли сегодня обеспеченных бизнесменов, которые готовы финансировать эту деятельность?

— А почему вы спрашиваете только о бизнесменах? Благотворителем, в принципе, может быть любой человек. Это не зависит от размера его богатства, как сказал об этом Иоанн Златоуст: «Важность милостыни измеряется не количеством подаваемого, но расположением подающего».

Благотворитель — это состояние души человека. Есть много богатых людей, которые не готовы быть благотворителями, — так устроена их душа. А бывает, что люди имеют совсем немного денег, но готовы помогать, так как испытывают потребность поделиться тем, что у них есть с другими. В благотворительность идут люди, имеющие правильное духовное устройство. Задача нашего фонда и клуба — помочь людям раскрыть себя. Здесь речь идет больше именно о духовном становлении. Поделиться деньгами — это не просто внести материальный вклад. Надо сделать над собой духовное усилие, чтобы помочь другим. Стоит отметить, что благотворительная деятельность, безусловно, облагораживает. Человек, который вкладывается в это дело, становится духовно сильнее. Для многих в этой деятельности по-настоящему проявляется смысл жизни. Есть такая библейская притча: у одного богатого человека был хороший урожай и он долго ломал голову, что с ним делать? В итоге решил сломать имеющиеся в хозяйстве житницы и построить большие, сложить в них весь урожай и жить в счастье и довольстве. «Скажу душе моей: Душа! Много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей и веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный! В сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?». Разве сейчас мы видим не то же самое?

В тучные нулевые многие состоятельные люди решили «сделать себе пенсию», построив  бизнес-центры, торговые площади, склады, чтобы сдавать их в аренду и жить в теплых странах. И вроде бы все созидательно. Но если забыть о том, что когда человеку что-то дается, то не только для него самого, но и для того, чтобы он мог поделился этим с другими. Иначе можно потерять все. Те, кто этого не понял, сейчас отчетливо столкнулись с проблемой доходности своих активов. Важно не только брать от общества и получать блага от Бога, но и что-то возвращать людям — и через это послужить Богу.

— По вашим оценкам, в обществе растет интерес/потребность в  благотворительности?

— Духовно-нравственное состояние общества, на мой взгляд, не возрастает, к сожалению. Количество людей, расположенных к добрым поступкам, не растет. С другой стороны, работая с молодежью, мы видим, что у них есть потребность делать добрые дела.

— С чем это связано?

— Мне кажется, раньше государство намного больше занималось молодежью, было много программ на общероссийском уровне, где у молодых людей имелась возможность себя проявить, сделать что-то общественно-полезное ради блага других. Сейчас их намного меньше, но у правильно воспитанных людей потребность в участии в таких проектах осталась. Для кого-то сегодня благотворительность — это возможность посмотреть на себя со стороны, понять, что не все в твоей жизни так плохо, как ты считаешь, есть те, кому намного хуже, и они нуждаются в твоей помощи.

К примеру, еще до объявления карантина мы начали набирать волонтеров, чтобы охватить поддержкой большее количество малоимущих граждан. У нас есть специалисты, которые оказывают людям психологическую поддержку — в стрессовой ситуации она не менее важна, чем материальная.

Для поддержки морального духа новосибирцев во время самоизоляции мы провели несколько крупных общегородских мероприятий. Это пасхальный автомобильный крестный ход со звонницей. На 9 мая в пяти районах города мы организовали поздравление ветеранов. 1 июня провели праздник День защиты детей. Все это, безусловно, с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Такие мероприятия востребованы, так как люди от долгой самоизоляции чувствуют себя плохо, у них возникают различные психологические проблемы, а возможность послушать музыку, попеть, потанцевать, даже находясь на своем балконе, дает им эмоциональный заряд.

— На ваш взгляд, благотворительность порождает иждивенчество? 

— Благотворительность — это не только внешний, но и внутренний процесс. Это духовное отношение не только дающего, но и принимающего. Если принимающий берет то, что ему дают с благодарностью, то это не может быть иждивенчеством. Это дар, за который он благодарен Богу и дающему. Но бывает и такое, что люди говорят: «Мне не нужны эти продукты, я беру другое молоко», «Нет, это не надо, принесите лучше пиво» и т.д. Все это — вопрос культуры и духовного состояния получающих.

— Но такое отношение может оттолкнуть тех, кто занимается благотворительностью…

— Главный секрет благотворительности в том, что нужно любить людей. Если ты делаешь доброе дело от души, то тебя не тревожит, что тебе скажут и реакция на твои действия. Ты сделал, что должен, а как берущий отреагировал — это его ответственность и решение.

— Если оценить Новосибирск, в сравнении с другими городами Сибири, России, как у нас относятся к благотворительности, к духовному возрождению, участию в строительстве храмов?

— В рамках клуба православных меценатов только на территории России мы построили более 20 храмов от Калининграда до Сахалина. В Новосибирске построили Храм во имя Петра и Павла в детской колонии. Сейчас обсуждаем возможность, по благословению Владыки, строительство храма в шаговой доступности на Юго-Западном жилмассиве, где проживают более 30 тысяч человек. Раньше люди более активно участвовали в строительстве храмов, считая это духовно полезным делом, понимая, что такие труды — это вложение в вечность.

Если же говорить именно о культуре благотворительности, то в центральной России и в Москве, она развита больше, чем в Сибири. Наши города достаточно молодые, по сравнению с теми, которые расположены в европейской части страны, и отношение к благотворительности там более живое, осознанное. Сибиряки очень благодарные, искренние люди, но нам не хватает культуры и опыта — как правильно благотворить, чтобы это не выглядело снисхождением, а было сделано от души.

Всегда находятся люди, желающие творить добро. Как это было на Руси раньше, так происходит и сейчас. Также важно, что в этом принимает активное участие и наше молодое поколение.

Сегодня  благотворительность для большинства — не бизнес, не компенсация за прошлое, а искренняя потребность помочь людям хоть в чем-то, но от души! Мы все заметили, что, участвуя в такой деятельности, стали духовно сильнее, а это значит, мы идем по правильному пути!

Фото из личных архивов

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