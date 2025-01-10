Авиакомпании России начали делать скидки для детей в 50%

Звонок многодетной мамы на «Прямую линию» президента РФ Владимира Путина решил проблему миллионов российских семей с детьми. Дозвонившись до главы государства мама пятерых детей рассказала, что стоимость авиабилетов для ее семьи обходится в 140-150 тысяч рублей в одну сторону.

После этой беседы президент поручил правительству урегулировать проблему с детскими тарифами к 14 января 2025 года. С 10 января авиакомпании России начали предоставлять 50-процентную скидку на билеты по всем внутренним рейсам для детей до 12 лет. А начиная с 14 января авиаперевозчики будут обязаны размещать детей в салоне самолета вместе с родителями. Требование распространяется на все авиабилеты внутренних рейсов, кроме бизнес-класса.

В авиакомпании «Аэрофлот» скидка 50% начала действовать на все тарифы эконом-класса еще 1 января. В «Уральских авиалиниях» сообщили, что дисконт начнет применяться с 11 января по трем тарифам. В целом уже сегодня купить детский билет за полцены можно у 23 российских авиаперевозчиков.

Напомним, ранее скидка в 50% предоставлялась только детям по спецтарифу с «особыми условиями». При этом россияне младше двух лет, как и прежде, будут летать по маршрутам внутри страны абсолютно бесплатно.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск попал в пятерку самых «деловых» российских городов.