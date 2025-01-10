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Кредитор засомневался в договоре аренды бердской «Фабрики С-Теп»

  • 10/01/2025, 11:00
Автор: Юлия Данилова
Кредитор засомневался в договоре аренды бердской «Фабрики С-Теп»
Банк считает, что договор аренды заключен не по рыночной цене

Сбербанк через суд опротестовывает сдачу в аренду имущества ООО «Фабрика С-Теп» (Актив Группы компаний «Обувь России». — Ред.). Напомним, в 2022 году в отношении фабрики было возбуждено дело о банкротстве. В апреле 2024 компания была признана банкротом, в отношении предприятия введена процедура конкурсного производства.

Между тем еще в 2022 году фабрика заключила договор с ООО «Вектор», которому были переданы в аренду производственные мощности должника для выпуска обуви. В августе 2024 Сбербанк, который является одним из крупнейших кредиторов предприятия, обратился в Арбитражный суд с заявлением о признании договора аренды недействительным. В банке заявили, что указанный договор имеет признаки подозрительной сделки, так как размер арендной платы не соответствует ее рыночной величине. Кредитор потребовал проведения судебной оценочной экспертизы договора.

В итоге суд принял решение о проведении экспертизы, которую поручил кемеровской компании «Научно-исследовательский институт Ресурсы Развития».

Суд поручил экспертам до конца февраля оценить рыночную стоимость прав пользования переданными арендатору комплектующих и полуфабрикатов для производства обуви, а также недвижимым и движимым имуществом должника.

Напомним, «Фабрика С-ТЕП» приостанавливала производство в июле 2022 года после дефолта по облигациям материнской группы. В начале 2023-го заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка говорил, что в январе на предприятие зашел потенциальный инвестор — профильный участник рынка легкой промышленности, ООО «Вектор» (Москва). Он сообщал, что компания заявила о готовности арендовать имущественный комплекс и уже приступила к производству обуви в небольшом объеме.

Министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров также не исключал, что на фабрике возможно производство обуви спецназначения, в частности берцев и ботинок для нужд участников специальной военной операции (СВО).

На пресс-конференции в июле 2023 года Гончаров сообщил, что оборудование и площади фабрики сданы новому арендатору. Он пояснял, что инвестор готов работать, зарабатывать деньги, в том числе на расчеты с кредиторами.

В октябре 2023 суд вынес решение о введении на фабрике процедуры внешнего наблюдения по заявлению Сбербанка. Предприятие задолжало банку 1,3 млрд рублей.

В 2024 году продукция фабрики появилась на маркетплейсах.

По данным Seldon.Basis, ООО «Вектор» создано в феврале 2021 года. Уставный капитал — 40 тысяч рублей. Выручка в 2022 году — 117,1 млн рублей (+98%), чистая прибыль — 5 млн рублей (-90%). Компания специализируется на производстве обуви.

Владельцем с июля 2023 года является Жапанов Керимбай Булдырыкович, с февраля 2021-го он возглавлял компанию. Ранее учредителем была Гаш Александра Аскаровна.

Ранее редакция сообщала о том, что имущество «Фабрики С-ТЕП» выставили на продажу

Фото Infopro54, автор: Анна Калинина.

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Рубрики : Финансы Бизнес Промышленность

Регионы: Новосибирск

Теги : суд Новосибирск банкротство компании


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