Авиакомпании России отменяют внутренние рейсы из-за сокращения господдержки

Авиакомпании России отменяют рейсы в ряде регионов по причине сокращения господдержки на 1,5 млрд рублей, передают «Известия».
Отмечается, что правительство сократило поддержку для перевозчиков на выполнение региональных рейсов в облет Москвы. На текущий год субсидирование программы урезали с девяти млрд до 7,5 млрд рублей, чтобы сэкономить по ряду расходных статей на фоне дефицита бюджета.
Собеседники издания сообщили, что большинство авиарейсов отменили в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии.
Однако, по мнению экспертов, такое сокращение не скажется на передвижениях россиян, так как они дублируются наземным транспортом.
Ранее редакция сообщала, что подведены итоги аукциона по реконструкции аэропорта Толмачево.
Фото: freepik.com — vwalakte
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