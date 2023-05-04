Авиакомпании России отменяют внутренние рейсы из-за сокращения господдержки

Авиакомпании России отменяют рейсы в ряде регионов по причине сокращения господдержки на 1,5 млрд рублей, передают «Известия».

Отмечается, что правительство сократило поддержку для перевозчиков на выполнение региональных рейсов в облет Москвы. На текущий год субсидирование программы урезали с девяти млрд до 7,5 млрд рублей, чтобы сэкономить по ряду расходных статей на фоне дефицита бюджета.

Собеседники издания сообщили, что большинство авиарейсов отменили в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии.

Однако, по мнению экспертов, такое сокращение не скажется на передвижениях россиян, так как они дублируются наземным транспортом.

Ранее редакция сообщала, что подведены итоги аукциона по реконструкции аэропорта Толмачево.