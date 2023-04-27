Подведены итоги аукциона по реконструкции аэропорта Толмачево

ФКУ «Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры» разместила на сайте госзакупок протокол подведения итогов определения подрядчика на выполнение работ по реконструкции аэропортового комплекса Толмачево. Согласно документу от 26 апреля 2023 года, победителем признано АО «Новосибирскавтодор», которая согласилась выполнить работы за 4,947 млрд рублей (снижение начальной цены контракта составило 0,02%).

Согласно проекту госконтракта, подрядчик должен подготовить рабочую документацию. Также в списке работ значатся: подготовительные работы, земляные работы, инженерная подготовка территории, устройство фундаментов и оснований, возведение несущих конструкций, устройство кровли, фасадные работы, внутренние отделочные работы, работы по водоснабжению, теплоснабжению, обустройство автомобильных дорог, благоустройство и т.д.

Однако подписание контракта с победителем будет возможно после рассмотрения жалобы, поданной в УФАС по Новосибирской области от ООО «Лидер» (Москва). Одним из доводов жалобы стали короткие сроки выполнения архитектурно-строительное проектирования и выполнения инженерных изысканий.

— Считаем, что срок выполнения не соответствуют приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации <…> и ведут к последующему нарушению сроков выполнения работ по контракту, что ведет к нарушению требований ст.12 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и к ограничению конкуренции, — говорится в жалобе.

Всего на участие в аукционе было подано две заявки.

Напомним, реконструкция аэропорта ведется с 2019 года. «Новосибирскавтодор» уже занимался ремонтом взлётно-посадочной полосы аэропорта Толмачёво. Новый перрон, рулёжные дорожки и технические площадки были запущены в эксплуатацию в ноябре 2022 года. Вторым участником тендера было московское АО «Центродорстрой»

Строительство второй очереди нового терминала планируется начать в 2024 году, реконструкцию первой взлетно-посадочной полосы — в 2028 году.

По данным Seldon Basis, Акционерное общество «Новосибирскавтодор» создано в 1995 году в Новосибирске. Уставный капитал компании 49 млн рублей. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Согласно финансовой отчетности за 2022 год, выручка компании составила 17,04 млрд рублей (рост 20%), чистая прибыль — 821,9 млн рублей (рост 354%). Генеральный директор — Анатолий Воробьев.

ООО «Лидер» создана в 2018 году в Москве. УК — 100 тысяч рублей. Основной вид деятельности по ОКВЭД — Строительство жилых и нежилых зданий. Единственный владелец и директор — Расул Данчаров. Согласно финансовой отчетности за 2021 год, выручка компании составила 24,6 млн рублей (в 2020 году — 18,2 млн рублей), чистая прибыль — 690 тысяч рублей (в 2020 году — 201 тыс. руб).

Ранее редакция сообщала, что S7 Airlines перевела рейсы в новый терминал Толмачево.