Рекламодателям

Подведены итоги аукциона по реконструкции аэропорта Толмачево

  • 27/04/2023, 15:00
Автор:
реконструкция аэропорта Толмачево
Однако сейчас торги приостановлены по жалобе в ФАС второго участника.

ФКУ «Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры» разместила на сайте госзакупок протокол подведения итогов определения подрядчика на выполнение работ по реконструкции аэропортового комплекса Толмачево. Согласно документу от 26 апреля 2023 года, победителем признано АО «Новосибирскавтодор», которая согласилась выполнить работы за 4,947 млрд рублей (снижение начальной цены контракта составило 0,02%).

Согласно проекту госконтракта, подрядчик должен подготовить рабочую документацию. Также в списке работ значатся: подготовительные работы, земляные работы, инженерная подготовка территории, устройство фундаментов и оснований, возведение несущих конструкций, устройство кровли, фасадные работы, внутренние отделочные работы, работы по водоснабжению, теплоснабжению, обустройство автомобильных дорог, благоустройство и т.д.

Однако подписание контракта с победителем будет возможно после рассмотрения жалобы, поданной в УФАС по Новосибирской области от ООО «Лидер» (Москва). Одним из доводов жалобы стали короткие сроки выполнения архитектурно-строительное проектирования и выполнения инженерных изысканий.

— Считаем, что срок выполнения не соответствуют приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации <…> и ведут к последующему нарушению сроков выполнения работ по контракту, что ведет к нарушению требований ст.12 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и к ограничению конкуренции, — говорится в жалобе.

Всего на участие в аукционе было подано две заявки.

Напомним, реконструкция аэропорта ведется с 2019 года. «Новосибирскавтодор» уже занимался ремонтом взлётно-посадочной полосы аэропорта Толмачёво. Новый перрон, рулёжные дорожки и технические площадки были запущены в эксплуатацию в ноябре 2022 года. Вторым участником тендера было московское АО «Центродорстрой»

Строительство второй очереди нового терминала планируется начать в 2024 году, реконструкцию первой взлетно-посадочной полосы — в 2028 году.

По данным Seldon Basis, Акционерное общество «Новосибирскавтодор» создано в 1995 году в Новосибирске. Уставный капитал компании 49 млн рублей. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Согласно финансовой отчетности за 2022 год, выручка компании составила 17,04 млрд рублей (рост 20%), чистая прибыль — 821,9 млн рублей (рост 354%). Генеральный директор — Анатолий Воробьев.

ООО «Лидер» создана в 2018 году в Москве. УК — 100 тысяч рублей. Основной вид деятельности по ОКВЭД — Строительство жилых и нежилых зданий. Единственный владелец и директор — Расул Данчаров. Согласно финансовой отчетности за 2021 год, выручка компании составила 24,6 млн рублей (в 2020 году — 18,2 млн рублей), чистая прибыль — 690 тысяч рублей (в 2020 году —       201 тыс. руб).

 

Ранее редакция сообщала, что S7 Airlines перевела рейсы в новый терминал Толмачево.

Фото: Gensa Gensa

489

Рубрики : Бизнес Транспорт Недвижимость

Регионы: Новосибирская область

Теги : строительство реконструкция аэропорта Толмачево Новосибирскавтодор лидер


#Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

В Новосибирской области принимают новый пакет мер поддержки семей участников спецоперации
25/04/23 11:07
Анонсированный президентом фонд «Защитники Отечества» заработает в Новосибирске в конце мая
24/04/23 11:25
Новосибирский депутат Госдумы предложил учредить единый нагрудный знак для всех участников СВО
23/04/23 10:00
«МАЗ-МАН» ищет дилера в Сибири

«МАЗ-МАН» ищет дилера в Сибири

Белорусский производитель намерен выйти в регионы округа с полным спектром своей продукции.
Читать статью >>
ДОМ.РФ выставил на торги имущество Издательства Наука

Имущество бывшего новосибирского издательства «Наука» предложили под редевелопмент и жилую застройку

На торги выставлен земельный участок и пять нежилых зданий «Издательства «Наука».
Читать статью >>
делегация Белоруссии в Новосибирске

Белорусский бизнес может локализовать свои производства в Новосибирске

Речь идет о промышленной кооперации.
Читать статью >>
шествие Бессмертного полка

В Новосибирске «Бессмертный полк» пройдет в виртуальном формате

Об этом рассказали в мэрии и музее Новосибирска.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Дмитрий Кромский

Дмитрий Кромский, Tele2: «Рынок технологий Big Data еще только формируется»

Big Data, или большие данные, на сегодняшний день один из ключевых драйверов развития информационных технологий.
Все материалы
#Рынок микрофинансирования
Лента новостей

«МАЗ-МАН» ищет дилера в Сибири

27/04/2023, 19:17

Имущество бывшего новосибирского издательства «Наука» предложили под редевелопмент и жилую застройку

27/04/2023, 18:55

Итогом визита белорусского премьера в Новосибирск станет подписание контрактов на сумму более 13 млн долларов

27/04/2023, 17:29

На Сибирском транспортном форуме обсудят усиление роли Сибири в новой экономической реальности

27/04/2023, 17:18
Популярное

Индийские кинорежиссеры изучают съемочные локации Кубани

26/04/2023, 16:59

Улицы Новосибирска начали отмывать с шампунем

26/04/2023, 16:12

Приставы незаконно удерживали деньги с инвалида

25/04/2023, 17:00
Новости компаний

ВТБ выявил мошенническую схему с фейковыми приложениями госкомпаний

27/04/2023, 16:35

Авторское кино, кассовый якутский триллер и балетное закулисье — видеосервис Wink представил афишу нескучного мая

27/04/2023, 13:10

В 2023 году рынок ипотеки на ИЖС вырастет на треть

27/04/2023, 11:20

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска